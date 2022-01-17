У Порошенко заявили, что судье стало плохо в совещательной комнате

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявил, что судье Алексею Соколову стало плохо в Печерском районном суде. Накануне судья пошел в совещательную комнату избирать меру пресечения Петру Порошенко .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию митинге под судом.

Как сказал Турчинов, судье Соколову якобы вызвали скорую из-за того, что ему стало плохо.

В то же время пресс-секретарь Печерского райсуда Киева Виталий Чергавый в комментарии РБК-Украина не смог подтвердить или опровергнуть информацию о судье Соколове.

"Судья находится в совещательной комнате. Это тайна совещательной комнаты", - объяснил он.