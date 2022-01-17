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У Порошенко заявили, что судье стало плохо в совещательной комнате

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Киев, Понедельник 17 января 2022 19:59
У Порошенко заявили, что судье стало плохо в совещательной комнате Фото: суд рассматривает меру пресечения Петру Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявил, что судье Алексею Соколову стало плохо в Печерском районном суде. Накануне судья пошел в совещательную комнату избирать меру пресечения Петру Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию митинге под судом.

Как сказал Турчинов, судье Соколову якобы вызвали скорую из-за того, что ему стало плохо.

В то же время пресс-секретарь Печерского райсуда Киева Виталий Чергавый в комментарии РБК-Украина не смог подтвердить или опровергнуть информацию о судье Соколове.

"Судья находится в совещательной комнате. Это тайна совещательной комнаты", - объяснил он.

Напомним, сегодня в Печерском райсуде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене. Около 18:00 судья пошел в совещательную комнату, где до сих пор находится.

Больше об "угольном деле", в котором фигурирует Порошенко, читайте на РБК-Украина.

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