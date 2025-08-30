Мер міста Рені потрапив у серйозне ДТП, є загибла та постраждалі

Національна поліція України встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 30 серпня в Одеській області. Водій позашляховика не впорався із керуванням та злетів у кювет, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
За даними джерел, мова йде про мера міста Рені в Одеській області, Ігоря Плехова. Попередньо відомо, що він, перебуваючи за рулем позашляховика Lexus, допустив виїзд з проїжджої частини та злетів у кювет на дорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське в Одеській області.
Внаслідок маневру автомобіль перекинувся, загинула 72-річна пасажирка автомобіля. Водій та дитина п'яти років отримали численні травми та були доставлені до лікарні. Водія додатково будуть перевіряти на стан спʼяніння.
Поліція наразі встановлює обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
