Масштабне ДТП на Кіровоградщині: шестеро загиблих, серед них - дитина

Четвер 28 серпня 2025 13:36
Масштабне ДТП на Кіровоградщині: шестеро загиблих, серед них - дитина Фото: на трасі у Кіровоградські області автобус зіткнувся з мікроавтобусом (kg.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вночі на трасі у Кіровоградські області автобус зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП загинули шестеро осіб, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби ДСНС та поліції.

Аварія сталася близько 02:00 на автодорозі М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине, поблизу села Розсохуватка.

За попередньою інформацією, зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням водія 2003 року народження та автобус MAN, за кермом якого перебував водій 1992 року народження.

У результаті ДТП водій автобуса MAN та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких була дитина, загинули на місці. Ще шестеро людей, включно з однією дитиною, отримали травми й були госпіталізовані.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У ДСНС додали, що рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів.

Фото: на трасі у Кіровоградські області автобус зіткнувся з мікроавтобусом (t.me/dsns_telegram)

ДТП в Україні

Нагадаємо, на вихідних на одній із зупинок у Києві маршрутне таксі врізалося в автобус. У результаті були постраждалі, зокрема серед пасажирів.

Раніше на Хмельниччині автомобіль "Hyundai Santa Fe" врізався в мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" із пасажирами, внаслідок чого постраждали 16 осіб.

А у Харкові затримали водія, який у п'яному стані влаштував масштабну дорожньо-транспортну пригоду.

Водій не впорався із керуванням та протаранив спочатку автобус, а потім - тролейбус. Є постраждалі.

ДТП Кіровоградська область
