У Києві маршрутка влетіла в автобус на зупинці, є постраждалі (фото)

Київ, Субота 23 серпня 2025 17:46
У Києві маршрутка влетіла в автобус на зупинці, є постраждалі (фото) Фото: ДТП на вулиці Олени Теліги в Києві (t.me/gunpKyiv)
Автор: Данило Крамаренко

На одній із зупинок у Києві маршрутне таксі врізалося в автобус. У результаті є постраждалі, зокрема серед пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram столичної поліції.

Повідомляється, що аварія сталася на вулиці Олени Теліги. За даними поліції, водій маршрутки знехтував правилом дотримання безпечної дистанції та допустив зіткнення з автобусом.

У Києві маршрутка влетіла в автобус на зупинці, є постраждалі (фото)

Фото: ДТП з автобусом у Києві (t.me/gunpKyiv)

Унаслідок аварії травмувалися двоє людей - 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Столичні пабліки писали, що водія затиснуло в салоні, але очевидці допомогли йому вибратися.

У Києві маршрутка влетіла в автобус на зупинці, є постраждалі (фото)

Фото: водія маршрутки затиснуло в салоні (t.me/gunpKyiv)

Усіх постраждалих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості. На місці працює слідчо-оперативна група, поліція документує обставини ДТП.

Також повідомляють, що через аварію на вулиці Олени Теліги ускладнено рух транспорту в напрямку станції метро "Почайна". Водіїв просять заздалегідь враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині автомобіль "Hyundai Santa Fe" врізався в мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" із пасажирами, внаслідок чого постраждали 16 осіб.

А два тижні тому позашляховик влетів у київський ТРЦ Ocean Plaza. Зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому видно, як машина на високій швидкості таранить скляні двері і зупиняється тільки в холі торгового центру, відвідувачі дивом не постраждали. Пізніше поліція повідомила, що жінка-водій переплутала педалі.

Київ ДТП
