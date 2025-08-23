У Києві маршрутка влетіла в автобус на зупинці, є постраждалі (фото)
На одній із зупинок у Києві маршрутне таксі врізалося в автобус. У результаті є постраждалі, зокрема серед пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram столичної поліції.
Повідомляється, що аварія сталася на вулиці Олени Теліги. За даними поліції, водій маршрутки знехтував правилом дотримання безпечної дистанції та допустив зіткнення з автобусом.
Фото: ДТП з автобусом у Києві (t.me/gunpKyiv)
Унаслідок аварії травмувалися двоє людей - 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Столичні пабліки писали, що водія затиснуло в салоні, але очевидці допомогли йому вибратися.
Фото: водія маршрутки затиснуло в салоні (t.me/gunpKyiv)
Усіх постраждалих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості. На місці працює слідчо-оперативна група, поліція документує обставини ДТП.
Також повідомляють, що через аварію на вулиці Олени Теліги ускладнено рух транспорту в напрямку станції метро "Почайна". Водіїв просять заздалегідь враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині автомобіль "Hyundai Santa Fe" врізався в мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" із пасажирами, внаслідок чого постраждали 16 осіб.
А два тижні тому позашляховик влетів у київський ТРЦ Ocean Plaza. Зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому видно, як машина на високій швидкості таранить скляні двері і зупиняється тільки в холі торгового центру, відвідувачі дивом не постраждали. Пізніше поліція повідомила, що жінка-водій переплутала педалі.