У Києві маршрутка влетіла в автобус на зупинці, є постраждалі (фото)

Фото: ДТП на вулиці Олени Теліги в Києві (t.me/gunpKyiv)

На одній із зупинок у Києві маршрутне таксі врізалося в автобус. У результаті є постраждалі, зокрема серед пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram столичної поліції.

Повідомляється, що аварія сталася на вулиці Олени Теліги. За даними поліції, водій маршрутки знехтував правилом дотримання безпечної дистанції та допустив зіткнення з автобусом. Фото: ДТП з автобусом у Києві (t.me/gunpKyiv) Унаслідок аварії травмувалися двоє людей - 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Столичні пабліки писали, що водія затиснуло в салоні, але очевидці допомогли йому вибратися. Фото: водія маршрутки затиснуло в салоні (t.me/gunpKyiv) Усіх постраждалих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості. На місці працює слідчо-оперативна група, поліція документує обставини ДТП. Також повідомляють, що через аварію на вулиці Олени Теліги ускладнено рух транспорту в напрямку станції метро "Почайна". Водіїв просять заздалегідь враховувати цю інформацію під час планування поїздок.