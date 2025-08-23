ua en ru
У Харкові п'яний водій таранив автобус та тролейбус: його затримали

Україна, Субота 23 серпня 2025 21:52
UA EN RU
У Харкові п'яний водій таранив автобус та тролейбус: його затримали Фото: місце ДТП в Харкові (Національна поліція)
Автор: Антон Корж

В Харкові затримали водія, який у п'яному стані влаштував масштабну дорожньо-транспортну пригоду. Водій не впорався із керуванням та протаранив спочатку автобус, а потім - тролейбус. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Харкова.

Зазначається, що інцидент стався на проспекті Героїв Харкова. Водій автомобіля Toyota не дотримався безпечної швидкості, не впорався із керуванням та врізався в автобус, який їхав попереду. Після зіткнення з автобусом автомобіль відкинуло на тролейбус, що їхав поруч.

Внаслідок зіткнення нарахували дев'ятьох постраждалих: сімох пасажирів громадського транспорту (жінки 31, 40, 60, 61, 63 років, 40-річний чоловік та 16-річна дівчина) та пасажирів легковика (46-річний водій і пасажирка). Усіх потерпілих ушпиталили.

З'ясувалося, що водій легковика, який вчинив ДТП, перебував у нетверезому стані. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Винуватцю ДТП загрожує три роки за решіткою із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Зараз його затримали правоохоронці.

Фото: Національна поліція Харкова

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині автомобіль "Hyundai Santa Fe" врізався в мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" із пасажирами, внаслідок чого постраждали 16 осіб.

А два тижні тому позашляховик влетів у київський ТРЦ Ocean Plaza. Зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому видно, як машина на високій швидкості таранить скляні двері і зупиняється тільки в холі торгового центру, відвідувачі дивом не постраждали. Пізніше поліція повідомила, що жінка-водій переплутала педалі.

