На Хмельниччині автобус зіткнувся з легковиком: 16 постраждалих, серед них діти (фото)

На Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса та легковика, у результаті якої постраждали 16 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Хмельницької області.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики вже госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Сталося зіткнення автомобіля "Hyundai Santa Fe" під керуванням 41-річного жителя Полонного та автобуса "Mercedes-Benz Sprinter", за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 17 серпня, близько 16:30 поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.

