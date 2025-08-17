ua en ru
На Хмельниччині автобус зіткнувся з легковиком: 16 постраждалих, серед них діти (фото)

Хмельницька область, Неділя 17 серпня 2025 20:04
На Хмельниччині автобус зіткнувся з легковиком: 16 постраждалих, серед них діти (фото) Фото: автобус і Hyundai зіштовхнулися на Хмельниччині (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

На Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса та легковика, у результаті якої постраждали 16 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Хмельницької області.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 17 серпня, близько 16:30 поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.

Сталося зіткнення автомобіля "Hyundai Santa Fe" під керуванням 41-річного жителя Полонного та автобуса "Mercedes-Benz Sprinter", за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади.

Внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики вже госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

ДТП в Україні

Зауважимо, що вчора, 16 серпня, у Львівській області через смертельну аварію було повністю перекрито рух на міжнародній трасі "Львів-Краковець".

Незадовго до цього у Рівненській області затримали співробітника поліції. Чоловік влаштував смертельну аварію на дорозі, а потім відмовився від проходження тесту на алкоголь.

Нагадаємо також, що нещодавно у Черкасах правоохоронниця отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості.

Як відомо, жінка травмувала 67-річного чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом.

