Мэр города Рени попал в серьезное ДТП, есть погибшая и пострадавшие

По данным источников, речь идет о мэре города Рени в Одесской области, Игоре Плехове. Предварительно известно, что он, находясь за рулем внедорожника Lexus, допустил выезд с проезжей части и слетел в кювет на дороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское в Одесской области.

В результате маневра автомобиль перевернулся, погибла 72-летняя пассажирка автомобиля. Водитель и ребенок пяти лет получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу. Водителя дополнительно будут проверять на состояние опьянения.

Полиция сейчас устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований.