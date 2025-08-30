Мер міста Рені потрапив у серйозне ДТП, є загибла та постраждалі

Національна поліція України встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 30 серпня в Одеській області. Водій позашляховика не впорався із керуванням та злетів у кювет, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.