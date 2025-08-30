ua en ru
Мэр города Рени попал в серьезное ДТП, есть погибшая и пострадавшие

Украина, Суббота 30 августа 2025 19:24
Мэр города Рени попал в серьезное ДТП, есть погибшая и пострадавшие
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

Национальная полиция Украины устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 30 августа в Одесской области. Водитель внедорожника не справился с управлением и слетел в кювет, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным источников, речь идет о мэре города Рени в Одесской области, Игоре Плехове. Предварительно известно, что он, находясь за рулем внедорожника Lexus, допустил выезд с проезжей части и слетел в кювет на дороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское в Одесской области.

В результате маневра автомобиль перевернулся, погибла 72-летняя пассажирка автомобиля. Водитель и ребенок пяти лет получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу. Водителя дополнительно будут проверять на состояние опьянения.

Полиция сейчас устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований.

ДТП в Украине

Напомним, 28 августа, на трассе в Кировоградской области автобус столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок.

Кроме того, на выходных на одной из остановок в Киеве маршрутное такси врезалось в автобус. В результате были пострадавшие, в том числе среди пассажиров.

Ранее в Хмельницкой области автомобиль Hyundai Santa Fe врезался в микроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" с пассажирами, в результате чего пострадали 16 человек.

А в Харькове задержали водителя, который в пьяном состоянии устроил масштабное дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением и протаранил сначала автобус, а затем - троллейбус. Есть пострадавшие.

