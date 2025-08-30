Мэр города Рени попал в серьезное ДТП, есть погибшая и пострадавшие
Национальная полиция Украины устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 30 августа в Одесской области. Водитель внедорожника не справился с управлением и слетел в кювет, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
По данным источников, речь идет о мэре города Рени в Одесской области, Игоре Плехове. Предварительно известно, что он, находясь за рулем внедорожника Lexus, допустил выезд с проезжей части и слетел в кювет на дороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское в Одесской области.
В результате маневра автомобиль перевернулся, погибла 72-летняя пассажирка автомобиля. Водитель и ребенок пяти лет получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу. Водителя дополнительно будут проверять на состояние опьянения.
Полиция сейчас устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований.
