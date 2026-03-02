"Мені не нудно": Трамп попередив, що війна з Іраном може затягнутися надовго
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може тривати п'ять тижнів, а може й набагато довше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Трамп заявив, що США "значно випереджають прогнози" щодо війни з Іраном на чотири-п'ять тижнів. Водночас він наголосив, що США "мають можливість триматися набагато довше".
"Мені не нудно, у цьому немає нічого нудного. Хтось із ЗМІ насправді сказав: "Я думаю, що йому стане нудно через тиждень-два". Ні, нам не нудно. Мені ніколи не нудно", - сказав Трамп.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, у суботу, 28 лютого Ізраїль спільно з США завдали серії ударів по Ірану. За словами американського президента Дональда Трампа, США розпочали військову кампанію для усунення загроз з боку чинного режиму.
Згідно з даними ЗМІ, Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
За словами Трампа, операція США проти Ірану триватиме не більше чотирьох тижнів. Він повідомив, що саме такий термін було закладено в план угоди від самого початку.
Зазначимо, ОАЕ та Катар хочуть швидкого дипломатичного завершення конфлікту. Зазначається, що якщо судноплавні шляхи в регіоні залишатимуться порушеними ще кілька днів, це спричинить ще сильнішу ринкову реакцію на ціни на природний газ.
Крім того, видання Axios писало, що Дональд Трамп санкціонував військові операції проти більшої кількості країн, ніж будь-який інший американський президент в сучасну епоху.
Зокрема, минулого року Трамп санкціонував більше авіаударів, ніж колишній президент США Джо Байден за всі чотири роки свого президентства.