"Мне не скучно": Трамп предупредил, что война с Ираном может затянуться надолго

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может длиться пять недель, а может и гораздо дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Трамп заявил, что США "значительно опережают прогнозы" относительно войны с Ираном на четыре-пять недель. В то же время он подчеркнул, что США "имеют возможность держаться гораздо дольше".

"Мне не скучно, в этом нет ничего скучного. Кто-то из СМИ на самом деле сказал: "Я думаю, что ему станет скучно через неделю-две". Нет, нам не скучно. Мне никогда не скучно", - сказал Трамп.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в субботу, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серии ударов по Ирану. По словам американского президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима.

Согласно данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

По словам Трампа, операция США против Ирана продлится не более четырех недель. Он сообщил, что именно такой срок был заложен в план соглашения с самого начала.