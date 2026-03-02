"Мне не скучно": Трамп предупредил, что война с Ираном может затянуться надолго
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может длиться пять недель, а может и гораздо дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Трамп заявил, что США "значительно опережают прогнозы" относительно войны с Ираном на четыре-пять недель. В то же время он подчеркнул, что США "имеют возможность держаться гораздо дольше".
"Мне не скучно, в этом нет ничего скучного. Кто-то из СМИ на самом деле сказал: "Я думаю, что ему станет скучно через неделю-две". Нет, нам не скучно. Мне никогда не скучно", - сказал Трамп.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, в субботу, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серии ударов по Ирану. По словам американского президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима.
Согласно данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По словам Трампа, операция США против Ирана продлится не более четырех недель. Он сообщил, что именно такой срок был заложен в план соглашения с самого начала.
Отметим, ОАЭ и Катар хотят быстрого дипломатического завершения конфликта. Отмечается, что если судоходные пути в регионе будут оставаться нарушенными еще несколько дней, это повлечет еще более сильную рыночную реакцию на цены на природный газ.
Кроме того, издание Axios писало, что Дональд Трамп санкционировал военные операции против большего количества стран, чем любой другой американский президент в современную эпоху.
В частности, в прошлом году Трамп санкционировал больше авиаударов, чем бывший президент США Джо Байден за все четыре года своего президентства.