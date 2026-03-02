ua en ru
Трамп завдяки Ірану встановив президентський рекорд: про що йдеться

Вашингтон, Понеділок 02 березня 2026 22:06
Трамп завдяки Ірану встановив президентський рекорд: про що йдеться Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дональд Трамп санкціонував військові операції проти більшої кількості країн, ніж будь-який інший президент США в сучасну епоху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Нові фронти та операція Epic Fury

За даними видання, у 2025 році Трамп санкціонував більше авіаударів, ніж Джо Байден за всі чотири роки свого президентства. До списку цілей потрапили держави, які раніше ніколи не зазнавали прямих атак із боку США: Іран, Нігерія та Венесуела.

Наймасштабнішою стала операція Epic Fury - спільна американо-ізраїльська кампанія, спрямована на повалення режиму в Тегерані. Трамп почав її без санкції Конгресу після провалу переговорів у Женеві.

Реакція всередині США і MAGA

Рішення Трампа спровокувало розкол серед його найближчих шанувальників.

Відомий ведучий Такер Карлсон назвав атаку на Іран "абсолютно огидною".

Навіть віцепрезидент Джей Ді Венс і директор нацрозвідки Тулсі Габбард, які раніше позиціонували Трампа як "антивоєнного кандидата", тепер змушені виправдовувати агресивну кампанію.

Позиція Білого дому

В адміністрації Трампа наполягають, що президент залишається вірним своїм принципам, а сила лише інструмент для досягнення миру.

"Президент Трамп вживає рішучих заходів для усунення серйозних загроз... те, про що попередні президенти говорили 47 років, тільки цей президент знайшов у собі мужність здійснити", - заявили у прес-службі Білого дому.

Операція Ізраїлю та США проти Ірану

Нагадаємо, днями США спільно з Ізраїлем почали операцію проти Ірану. Вони завдали серію ракетних ударів по країні, внаслідок чого було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

Це сталося після того, як американські та іранські дипломати не змогли дійти згоди на переговорах щодо ядерної угоди.

Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
