Мелоні спростувала припинення постачань американського озброєння Україні

Так призупинили, або ні?

Ввечері 1 липня низка ЗМІ повідомили, що США частково припинили постачання озброєння Україні. Цю інформацію згодом підтвердили у Білому домі, сказавши, що цього вимагають "національні інтереси Сполучених Штатів". У Росії новини про можливе припинення постачання озброєнь викликали активну радість.

Проте вночі на 4 липня Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують постачати зброю Україні. Пізніше стало відомо, що припинення постачань зброї Україні - самовільна ініціатива міністра оборони США Піта Гегсета.

Трамп та президент України Володимир Зеленський 4 липня обговорили постачання систем протиповітряної оборони Україні. За даними ЗМІ, Трамп нібито погодився допомогти Україні в цьому питанні.

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