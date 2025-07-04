Мелони опровергла прекращение поставок американского вооружения Украине

США не прекращали поставки вооружения Украине, как об этом сообщили СМИ. Вашингтон пересмотрел список поставок, но это не означает полного прекращения военной помощи Киеву.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское информационное агентство Ansa.
"Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках конкретных компонентов. Это важный факт, но это очень отличается от полного прекращения поставок", - сказала Мелони во время выступления на форуме в Массерии.
Она добавила, что разговаривала с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок вооружения Украине. Мелони надеется на "положительное развитие событий в этом вопросе".
Вечером 1 июля ряд СМИ сообщили, что США частично прекратили поставки вооружения Украине. Эту информацию впоследствии подтвердили в Белом доме, сказав, что этого требуют "национальные интересы Соединенных Штатов". В России новости о возможном прекращении поставок вооружений вызвали активную радость.
Однако ночью на 4 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Украине. Позже стало известно, что прекращение поставок оружия Украине - самовольная инициатива министра обороны США Пита Гегсета.
Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 4 июля обсудили поставки систем противовоздушной обороны Украине. По данным СМИ, Трамп якобы согласился помочь Украине в этом вопросе.
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