Мелони опровергла прекращение поставок американского вооружения Украине

Так приостановили, или нет?

Вечером 1 июля ряд СМИ сообщили, что США частично прекратили поставки вооружения Украине. Эту информацию впоследствии подтвердили в Белом доме, сказав, что этого требуют "национальные интересы Соединенных Штатов". В России новости о возможном прекращении поставок вооружений вызвали активную радость.

Однако ночью на 4 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Украине. Позже стало известно, что прекращение поставок оружия Украине - самовольная инициатива министра обороны США Пита Гегсета.

Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 4 июля обсудили поставки систем противовоздушной обороны Украине. По данным СМИ, Трамп якобы согласился помочь Украине в этом вопросе.

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