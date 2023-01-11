Медведчук без громадянства України та візит Бербок до Харкова: новини за 10 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський позбавив громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства чотирьох народних депутатів України.

"На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, і відповідно до Конституції я прийняв рішення про припинення громадянства чотирьох осіб - Деркача Андрія Леонідовича, Медведчука Віктора Володимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равільйовича", - заявив глава держави час відеозвернення.

Бербок приїхала до Харкова з неанонсованим візитом

Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, котрий відвідав східну Україну з повномасштабного вторгнення РФ. Міністр оглянула північно-східний район Салтівки, який сильно постраждав від російських атак.

У візиті її супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

У Харкові Бербок заявила, що українські військові можуть розраховувати на подальше постачання зброї від Німеччини.

Канада придбає систему NASAMS та передасть її Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своєю канадською колегою Анітою Ананд. Вона під час переговорів повідомила, що Канада придбає у США передову національну зенітно-ракетну систему NASAMS, щоб передати її Україні.

ЄС та НАТО підписали спільну декларацію з урахуванням загроз з боку Росії та Китаю

ЄС і НАТО підписали вперше за 5 років спільну декларацію про посилення співпраці проти "загроз безпеки та викликів", які подають Росія та Китай.

Угода є офіційним визнанням зміцнення зв'язків між двома організаціями після вторгнення Росії до України.

Путін не попередив Китай про вторгнення в Україну

Російський диктатор Володимир Путін не попередив свого китайського колегу Сі Цзіньпіня про намір повномасштабно вторгнутися в Україну. Тепер у Пекіні говорять про особисту недовіру до російського диктатора.

"П'ять високопоставлених китайських чиновників, ознайомлених із цим питанням, за останні дев'ять місяців у різний час повідомили FT, що Москва не повідомила Пекіну про свій намір розпочати повне вторгнення в Україну в Україну до того, як Путін наказав атакувати", - пише видання Financial Times.