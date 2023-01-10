ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МЗС Німеччини прибула до Харкова з неанонсованим візитом

Новость на русском →
Харків, Вівторок 10 січня 2023 17:32
Глава МЗС Німеччини прибула до Харкова з неанонсованим візитом Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 10 січня, із неанонсованим візитом в Україну прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну з початку російської агресивної війни.

У ході візиту до Харкова політика отримала уявлення про становище людей у місті, за яке вже давно триває боротьба.

"Це місто уособлює абсолютне божевілля російської агресивної війни в Україні", - заявила вона.

У візиті, який спочатку тримався у секреті з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

За даними видання Berliner Zeitung, міністр також оглянула північно-східний район Салтівки, який сильно постраждав від російських атак. Вона оглянула зруйновану котельню, відвідала школу та поспілкувалася з працівниками ТЕЦ.

У школі Бербок обмінялася думками з учителями та учнями навчального закладу, яка вже була зруйнована 27 лютого. Школа є частиною ініціативи, започаткованої МЗС у 2008 році з 1800 шкіл-партнерів з особливим зв'язком з Німеччиною – так званих шкіл Pasch.

Глава МЗС Німеччини прибула до Харкова з неанонсованим візитомФото: Анналена Бербок та Дмитро Кулеба у Харкові (twitter.com/m_kormbaki)

У Німеччині підтвердили візит Бербок до Харкова. Під час своєї промови глава німецького МЗС заявила, що місто є символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні та нескінченних страждань, із якими щодня стикаються люди.

"Кордон з Росією знаходиться всього в 40 км. Пов'язані спільною мовою, до війни між ними існували тісні зв'язки і жвавий прикордонний рух. Сьогодні глибокі сліди російської руйнації можна побачити практично на кожному розі вулиці. Майже 500 тисяч із колишніх 1,5 млн жителів Харкова були змушені тікати", - заявила міністр.

Нагадаємо, Німеччина погодилася поставити Україні близько 40 бронетранспортерів Marder. Водночас, США заявили, що мають намір поставити Україні бойові машини піхоти Bradley.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Візит в Україну харков
NEWS
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році