ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного висування військ РФ

Новость на русском →
Київська область, Вівторок 10 січня 2023 18:05
На півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного висування військ РФ Фото: на півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного висування військ РФ (t.me/Pavliuk_KSV)
Автор: Тетяна Степанова

Підрозділами угруповання сил та засобів оборони Києва нарощуються не лише рубежі оборони, а й система інженерних загороджень на півночі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

"Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що мінування ділянок місцевості проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні створили інтерактивну мапу вибухонебезпечних територій. З її допомогою громадяни можуть ознайомитись із безпечними маршрутами для пересування.

Також раніше ми писали, що Камбоджа прийме українських саперів у своїй столиці - місті Пномпень і навчатиме детонації вибухонебезпечних предметів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область кордон з Білоруссю Кордон з РФ Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році