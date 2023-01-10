Канада придбає систему NASAMS та передасть її Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Сьогодні у мене була дуже продуктивна розмова з моєю близькою подругою міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд", - йдеться у повідомленні.

За словами Резнікова, міністр обговорили дуже гарні майбутні новини від Канади, які значно посилять обороноздатність України. Міністр зазначив, що Канада незабаром оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги Україні.

"З нетерпінням чекаємо офіційного оголошення. Дякуємо Канаді за те, що залишаєтеся поруч з Україною", - додав Резніков.

Оновлено 21:21

Міністр оборони Канади заявила, що Канада купить у США передову національну зенітно-ракетну систему NASAMS, щоб передати її Україні.

Оновлено 22:17

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за плани країни купити NASAMS для ЗСУ.

"Шановний Джастін Трюдо, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено. Дякую, що допомагаєте нам захистити наше небо. NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян", - йдеться у заяві.