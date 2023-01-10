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Корабель і понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 08:26
Корабель і понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 10 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 10 січня, українські військові ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 112 470 військових. ЗСУ також вдалося знищити російський корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення", - йдеться в повідомленні.

Загальні бойові втрати противника на 10.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків - 3084 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6154 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2073 (+4) од,
  • РСЗВ - 434 (+0) од,
  • засобів ППО - 217 (+0) од,
  • літаків - 285 (+0) од,
  • гелікоптерів - 275 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1860 (+4),
  • крилатих ракет - 723 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4817 (+8) од,
  • спеціальної техніки - 183 (+0).

Як повідомлялось, окупанти ведуть наступи на трьох напрямках у Донецькій області, продовжуючи мобілізацію місцевого населення. Водночас ворог зазнає втрат у Херсонській області.

Нагадаємо, українські військові трохи просунулися у напрямку Кремінної Луганської області. Водночас війська РФ намагаються збільшувати інтенсивність боїв у районі Бахмута та Соледара Донецької області.

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