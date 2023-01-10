Корабель і понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 10 січня (GettyImages)

За даними на ранок вівторка, 10 січня, українські військові ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 112 470 військових. ЗСУ також вдалося знищити російський корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення", - йдеться в повідомленні. Загальні бойові втрати противника на 10.01 орієнтовно склали: особового складу - близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 3084 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6154 (+7) од,

артилерійських систем - 2073 (+4) од,

РСЗВ - 434 (+0) од,

засобів ППО - 217 (+0) од,

літаків - 285 (+0) од,

гелікоптерів - 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1860 (+4),

крилатих ракет - 723 (+0),

кораблів /катерів - 17 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4817 (+8) од,

спеціальної техніки - 183 (+0).