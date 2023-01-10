Очільниця МЗС Німеччини заявила про нові поставки зброї Україні: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок.

"У всіх куточках України, від Харкова до Херсона та Києва, люди мають знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність та підтримку. Це включає зимову допомогу, яку ми надали", - заявила Бербок під час свого візиту у Харкові.

За її словами, Німеччина вже передала генератори та трансформатори, паливо та ковдри тепер рятують життя на місцях. Також мова йде і про подальші поставки зброї на потреби ЗСУ.

"Для мене важливо, щоб ми не упускали з уваги місце України в нашій європейській родині навіть цієї військової зими. Українці щодня виборюють право жити незалежно. Вони бачать своє майбутнє в Європі, ЄС", - додала Бербок.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів.

"Я не сумніваюся, що німецька військова допомога надійде й далі", - додав Кулеба.