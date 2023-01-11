Медведчук без гражданства Украины и визит Бербок в Харьков: новости за 10 января

Война России против Украины: последние новости

Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства четырех народных депутатов Украины.

"На основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц - Деркача Андрея Леонидовича, Медведчука Виктора Владимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равильевича", - заявил глава государства во время видеообращения.

Бербок приехала в Харьков с неанонсированным визитом

Бербок стала первым членом кабинета министров Германии, посетившим восточную Украину с полномасштабного вторжения РФ. Министр осмотрела северо-восточный район Салтовки, который сильно пострадал от российских атак.

В визите ее сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

В Харькове Бербок заявила, что украинские военные могут рассчитывать на дальнейшие поставки оружия от Германии.

Канада приобретет систему NASAMS и передаст ее Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своей канадской коллегой Анитой Ананд. Она в ходе переговоров сообщила, что Канада купит у США передовую национальную зенитно-ракетную систему NASAMS, чтобы передать ее Украине.

ЕС и НАТО подписали совместную декларацию с учетом угроз со стороны России и Китая

ЕС и НАТО подписали впервые за 5 лет совместную декларацию об усилении сотрудничества против "угроз безопасности и вызовов", которые представляют Россия и Китай.

Соглашение является официальным признанием укрепления связей между двумя организациями после вторжения России в Украину.

Путин не предупредил Китай о вторжении в Украину

Российский диктатор Владимир Путин не предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпиня о намерении полномасштабно вторгнуться в Украину. Теперь в Пекине говорят о личном недоверии к российскому диктатору.

"Пять высокопоставленных китайских чиновников, ознакомленных с этим вопросом, за последние девять месяцев в разное время сообщили FT, что Москва не сообщила Пекину о своем намерении начать полное вторжение в Украину в Украину до того, как Путин приказал атаковать", - пишет издание Financial Times.