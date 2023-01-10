Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці

Українські військові вразили російський катер на Дніпрі. З початку військового вторгнення Росії в Україну це вже 17 судно, якого ЗСУ позбавили російський флот.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Євген Єрін.

"Було артилерійськими засобами уражено ворожий катер, на якому перебували військовослужбовці противника", - розповів він.

За даними Єріна, це відбулося в районі острова Білогрудий.

"Більше інформації стосовно цього немає. На скільки я знаю, він був знищений, але (ця інформація уточнюється - ред.)", - додав він.

Білогрудий - один із островів у дельті Дніпра, розташований у плавнях між Херсоном та Голою Пристанню