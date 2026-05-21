Медики зобов'язані говорити українською, але є нюанс: коли штраф можуть не виписати

17:24 21.05.2026 Чт
3 хв
Мовні вимоги діють однаково як для державних лікарень, так і для приватних клінік
aimg Ірина Костенко
Мовний закон - однаковий для всіх (фото ілюстративне: freepik.com)

Всі медичні працівники в Україні зобов'язані надавати послуги державною мовою. Хоча за певних обставин перехід на спілкування з пацієнтом іншою мовою все ж можливий.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представниці Уповноваженої із захисту державної мови Кристини Головачової у Facebook.

Мовні вимоги до медичних працівників

За словами експерта, медичні працівники в Україні зобов'язані надавати послуги українською мовою:

  • для забезпечення конституційних прав громадян;
  • для дотримання чинного законодавства;
  • для гарантування безпеки пацієнтів завдяки чіткій комунікації.

"Це не лише юридична норма, а й запорука якісної медичної допомоги", - зауважила Головачова.

Вона уточнила, що відповідно до статті 33 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою у сфері охорони здоров'я, медичної допомоги та медичного обслуговування є саме державна мова.

Отже, це поширюється на всі заклади, незалежно від форми власності:

  • і комунальні;
  • і державні;
  • і приватні.

Який "мовний" випадок трапився у Дніпрі

Головачова розповіла, що нещодавно до секретаріату Уповноваженої із захисту державної мови надійшла скарга щодо використання недержавної мови лікарем-стоматологом однієї з клінік у місті Дніпро.

За її словами, медик "знехтувала правами пацієнта та своїми обов'язками і спілкувалась з ним московською мовою".

Обурившись такою неповагою до власних прав, пацієнт звернувся зі скаргою до мовного обмудсмена.

У результаті проведеного державного контролю було складено протокол про адміністративне правпорушення.

"Відповідальність за встановлене правопорушення передбачена частиною другою статті 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - уточнила Головачова.

Публікація Головачової (скриншот: facebook.com/krystyna.holovachova)

Коли штраф за таке порушення можуть не виписати

Згідно з частиною 2 статті 188-52 КУпАП, порушення закону про функціонування та застосування української мови як державної (зокрема у сфері охорони здоров'я) тягне за собою:

  • або накладення штрафу;
  • або попередження (якщо порушення вчинене вперше).

При цьому в деяких випадках, за словами Головачової, перехід лікаря на спілкування з пацієнтом іншою мовою (ніж державна) все ж таки можливий.

"Лише за взаємною згодою сторін", - констатувала спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні взялись за створення механізму, який дозволить вилучити з обігу видавничу продукцію країни-агресора, та розповідали, про які книжки йдеться - чи зникне література російською зовсім.

Тим часом Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська запропонувала скасувати "особливий статус російської" в Україні та пояснила, чи можливо заборонити російськомовні версії сайтів.

