Медики зобов'язані говорити українською, але є нюанс: коли штраф можуть не виписати

Всі медичні працівники в Україні зобов'язані надавати послуги державною мовою. Хоча за певних обставин перехід на спілкування з пацієнтом іншою мовою все ж можливий.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представниці Уповноваженої із захисту державної мови Кристини Головачової у Facebook.
За словами експерта, медичні працівники в Україні зобов'язані надавати послуги українською мовою:
"Це не лише юридична норма, а й запорука якісної медичної допомоги", - зауважила Головачова.
Вона уточнила, що відповідно до статті 33 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою у сфері охорони здоров'я, медичної допомоги та медичного обслуговування є саме державна мова.
Отже, це поширюється на всі заклади, незалежно від форми власності:
Головачова розповіла, що нещодавно до секретаріату Уповноваженої із захисту державної мови надійшла скарга щодо використання недержавної мови лікарем-стоматологом однієї з клінік у місті Дніпро.
За її словами, медик "знехтувала правами пацієнта та своїми обов'язками і спілкувалась з ним московською мовою".
Обурившись такою неповагою до власних прав, пацієнт звернувся зі скаргою до мовного обмудсмена.
У результаті проведеного державного контролю було складено протокол про адміністративне правпорушення.
"Відповідальність за встановлене правопорушення передбачена частиною другою статті 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - уточнила Головачова.
Згідно з частиною 2 статті 188-52 КУпАП, порушення закону про функціонування та застосування української мови як державної (зокрема у сфері охорони здоров'я) тягне за собою:
При цьому в деяких випадках, за словами Головачової, перехід лікаря на спілкування з пацієнтом іншою мовою (ніж державна) все ж таки можливий.
"Лише за взаємною згодою сторін", - констатувала спеціаліст.
