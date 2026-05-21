Медики зобов'язані говорити українською, але є нюанс: коли штраф можуть не виписати

Мовні вимоги до медичних працівників

За словами експерта, медичні працівники в Україні зобов'язані надавати послуги українською мовою:

для забезпечення конституційних прав громадян;

для дотримання чинного законодавства;

для гарантування безпеки пацієнтів завдяки чіткій комунікації.

"Це не лише юридична норма, а й запорука якісної медичної допомоги", - зауважила Головачова.

Вона уточнила, що відповідно до статті 33 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою у сфері охорони здоров'я, медичної допомоги та медичного обслуговування є саме державна мова.

Отже, це поширюється на всі заклади, незалежно від форми власності:

і комунальні;

і державні;

і приватні.

Який "мовний" випадок трапився у Дніпрі

Головачова розповіла, що нещодавно до секретаріату Уповноваженої із захисту державної мови надійшла скарга щодо використання недержавної мови лікарем-стоматологом однієї з клінік у місті Дніпро.

За її словами, медик "знехтувала правами пацієнта та своїми обов'язками і спілкувалась з ним московською мовою".

Обурившись такою неповагою до власних прав, пацієнт звернувся зі скаргою до мовного обмудсмена.

У результаті проведеного державного контролю було складено протокол про адміністративне правпорушення.

"Відповідальність за встановлене правопорушення передбачена частиною другою статті 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - уточнила Головачова.

Публікація Головачової (скриншот: facebook.com/krystyna.holovachova)

Коли штраф за таке порушення можуть не виписати

Згідно з частиною 2 статті 188-52 КУпАП, порушення закону про функціонування та застосування української мови як державної (зокрема у сфері охорони здоров'я) тягне за собою:

або накладення штрафу;

або попередження (якщо порушення вчинене вперше).

При цьому в деяких випадках, за словами Головачової, перехід лікаря на спілкування з пацієнтом іншою мовою (ніж державна) все ж таки можливий.

"Лише за взаємною згодою сторін", - констатувала спеціаліст.