Медики обязаны говорить на украинском, но есть нюанс: когда штраф могут не выписать

Все медицинские работники в Украине обязаны предоставлять услуги на государственном языке. Хотя при определенных обстоятельствах переход на общение с пациентом на другом языке все же возможен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительницы Уполномоченного по защите государственного языка Кристины Головачевой в Facebook.
По словам эксперта, медицинские работники в Украине обязаны предоставлять услуги на украинском языке:
"Это не только юридическая норма, но и залог качественной медицинской помощи", - отметила Головачева.
Она уточнила, что согласно статье 33 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком в сфере здравоохранения, медицинской помощи и медицинского обслуживания является именно государственный язык.
Следовательно, это распространяется на все учреждения, независимо от формы собственности:
Головачева рассказала, что недавно в секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступила жалоба об использовании негосударственного языка врачом-стоматологом одной из клиник в городе Днепр.
По ее словам, медик "пренебрегла правами пациента и своими обязанностями и общалась с ним на московском языке".
Возмутившись таким неуважением к собственным правам, пациент обратился с жалобой к языковому обмудсмену.
В результате проведенного государственного контроля был составлен протокол об административном правонарушении.
"Ответственность за установленное правонарушение предусмотрена частью второй статьи 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - уточнила Головачева.
Согласно части 2 статьи 188-52 КУоАП, нарушение закона про функционирование и применение украинского языка как государственного (в частности в сфере здравоохранения) влечет за собой:
При этом в некоторых случаях, по словам Головачевой, переход врача на общение с пациентом на другом языке (не государственном) все же возможен.
"Только по взаимному согласию сторон", - констатировала специалист.
