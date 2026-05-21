Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Медики обязаны говорить на украинском, но есть нюанс: когда штраф могут не выписать

17:24 21.05.2026 Чт
3 мин
Языковые требования действуют одинаково как для государственных больниц, так и для частных клиник
aimg Ирина Костенко
Языковой закон - одинаковый для всех (фото иллюстративное: freepik.com)

Все медицинские работники в Украине обязаны предоставлять услуги на государственном языке. Хотя при определенных обстоятельствах переход на общение с пациентом на другом языке все же возможен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительницы Уполномоченного по защите государственного языка Кристины Головачевой в Facebook.

Читайте также: В Украине предлагают в 10 раз поднять штрафы за нарушение языкового законодательства

Языковые требования к медицинским работникам

По словам эксперта, медицинские работники в Украине обязаны предоставлять услуги на украинском языке:

  • для обеспечения конституционных прав граждан;
  • для соблюдения действующего законодательства;
  • для обеспечения безопасности пациентов благодаря четкой коммуникации.

"Это не только юридическая норма, но и залог качественной медицинской помощи", - отметила Головачева.

Она уточнила, что согласно статье 33 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком в сфере здравоохранения, медицинской помощи и медицинского обслуживания является именно государственный язык.

Следовательно, это распространяется на все учреждения, независимо от формы собственности:

  • и коммунальные;
  • и государственные;
  • и частные.

Какой "языковой" случай произошел в Днепре

Головачева рассказала, что недавно в секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступила жалоба об использовании негосударственного языка врачом-стоматологом одной из клиник в городе Днепр.

По ее словам, медик "пренебрегла правами пациента и своими обязанностями и общалась с ним на московском языке".

Возмутившись таким неуважением к собственным правам, пациент обратился с жалобой к языковому обмудсмену.

В результате проведенного государственного контроля был составлен протокол об административном правонарушении.

"Ответственность за установленное правонарушение предусмотрена частью второй статьи 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - уточнила Головачева.

Публикация Головачевой (скриншот: facebook.com/krystyna.holovachova)

Когда штраф за такое нарушение могут не выписать

Согласно части 2 статьи 188-52 КУоАП, нарушение закона про функционирование и применение украинского языка как государственного (в частности в сфере здравоохранения) влечет за собой:

  • либо наложение штрафа;
  • либо предупреждение (если нарушение совершено впервые).

При этом в некоторых случаях, по словам Головачевой, переход врача на общение с пациентом на другом языке (не государственном) все же возможен.

"Только по взаимному согласию сторон", - констатировала специалист.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине взялись за создание механизма, который позволит изъять из обращения издательскую продукцию страны-агрессора, и рассказывали, о каких книгах идет речь - исчезнет ли литература на русском совсем.

Между тем Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предложила отменить "особый статус русского" в Украине и объяснила, возможно ли запретить русскоязычные версии сайтов.

Читайте также о языковом законе в сети - почему тарологам, коучам и бьюти-блогерам пора перейти на украинский.

