UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Майже тисяча окупантів та понад 700 дронів: Генштаб оновив втрати Росії за добу

Фото: ворог також втрачає артилерію на фронті (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Станом на 5 січня втрати ворога за добу склали 990 окупантів, до двохсот одиниць техніки та понад 700 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 5 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 212 520 (+990) осіб.
  • танків - 11 507 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 23 857 (+2) од.
  • артилерійських систем - 35 785 (+29) од.
  • РСЗВ - 1 592 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 268 од.
  • літаків - 434 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 100 564 (+704) од.
  • крилаті ракети - 4 137 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 72 945 (+169) од.
  • спеціальна техніка - 4 036 (+1) од.

Фото: зазвичай росіяни щодня втрачають більше тисячі солдатів (Генштаб Telegram)

Ситуація на фронті

На фронті змінився найскладніший напрямок - замість Покровського нині ситуація з противником найважча на Гуляйпільському напрямку, про що свідчить останнє зведення Генштабу станом на вечір 4 січня.

Зі 154 бойових зіткнень з ворогом 53 припали саме на Гуляйпільський напрямок.

Також відомо, що росіянам поставлено завдання - до лютого захопити Куп'янськ, про окупацію якого нещодавно брехала російська пропаганда.

При цьому відомо: наші захисники налагоджують логістичні коридори до Мирнограду, щоб забезпечити бійців всім необхідним.

Покровськ, Куп'янськ, Мирноград, Гуляйполе - стратегічні цілі окупантів, однак поки зусиллями українських підрозділів міста перебувають під контролем Києва.

Щодо Покровська, там ще з осені перебували не лише ЗСУ, а й інші підрозділи Сил Оборони: розвідка, Нацгвардія, Сили спецоперацій, фахівці з управління безпілотниками і так далі. Бійцям навіть важко було координувати дії між собою, оскільки підрозділи були різні.

Днями глава Нацгвардії Олександр Півненко заявляв, що в Покровську готується контрштурм росіян, для чого підрозділи посилюють.

Щоправда, є і невтішні новини з фронту: нещодавно Україна таки втратила Сіверськ на Донеччині - там росіянам вдалось захопити територію.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронтГенштаб ВСУВійна в Україні