Майже тисяча окупантів та понад 700 дронів: Генштаб оновив втрати Росії за добу

Ситуація на фронті

На фронті змінився найскладніший напрямок - замість Покровського нині ситуація з противником найважча на Гуляйпільському напрямку, про що свідчить останнє зведення Генштабу станом на вечір 4 січня.

Зі 154 бойових зіткнень з ворогом 53 припали саме на Гуляйпільський напрямок.

Також відомо, що росіянам поставлено завдання - до лютого захопити Куп'янськ, про окупацію якого нещодавно брехала російська пропаганда.

При цьому відомо: наші захисники налагоджують логістичні коридори до Мирнограду, щоб забезпечити бійців всім необхідним.

Покровськ, Куп'янськ, Мирноград, Гуляйполе - стратегічні цілі окупантів, однак поки зусиллями українських підрозділів міста перебувають під контролем Києва.

Щодо Покровська, там ще з осені перебували не лише ЗСУ, а й інші підрозділи Сил Оборони: розвідка, Нацгвардія, Сили спецоперацій, фахівці з управління безпілотниками і так далі. Бійцям навіть важко було координувати дії між собою, оскільки підрозділи були різні.

Днями глава Нацгвардії Олександр Півненко заявляв, що в Покровську готується контрштурм росіян, для чого підрозділи посилюють.

Щоправда, є і невтішні новини з фронту: нещодавно Україна таки втратила Сіверськ на Донеччині - там росіянам вдалось захопити територію.