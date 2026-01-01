ЗСУ розширюють логістичні коридори для оборони Мирнограда, - УВ "Схід"

Українські війська утримують оборонні позиції в Мирнограді Донецької області. Для підсилення можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ "Схід".

Зазначається, що у Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - йдеться у повідомленні УВ "Схід".

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 33 штурмові дії російських військ у районах Мирнограда, Покровська, Удачного, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, а також у напрямку Новопавлівки, Кучерового Яру, Білицького, Новопідгородного, Нового Шахового, Родинського та Сергіївки.

Протягом минулої доби на цьому напрямку знешкодили 84 окупантів, із яких 53 - безповоротно.

Українські захисники знищили 15 одиниць автомобільного транспорту, 26 безпілотників, сім одиниць спеціальної техніки та два квадроцикли.

Також було уражено одну артилерійську систему, три автомобілі, один квадроцикл, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 12 укриттів для особового складу противника.

Як наголошують в УВ "Схід", українські підрозділи й надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста військові блокують просування ворога, проводять пошуково-штурмові дії та ліквідовують противника в умовах міської забудови.