На фронті змінився найскладніший напрямок: в Генштабі показали зведення про ситуацію

Російські окупанти протягом доби 4 січня намагалися штурмувати позиції Збройних сил України майже на всіх напрямках. Загалом зафіксовано 154 бойових зіткнення, частина з них ще триває. Найбільша кількість боїв була на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.