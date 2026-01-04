На фронті змінився найскладніший напрямок: в Генштабі показали зведення про ситуацію
Російські окупанти протягом доби 4 січня намагалися штурмувати позиції Збройних сил України майже на всіх напрямках. Загалом зафіксовано 154 бойових зіткнення, частина з них ще триває. Найбільша кількість боїв була на Гуляйпільському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби російські окупанти завдали по позиціях ЗСУ та населених пунктах 23 авіаційних удари, пустили одну ракету та скинули 75 керованих авіабомб.
"Крім цього, росіяни залучили до ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - зазначено у повідомленні.
В Генштабі також обмалювали ситуацію на різних напрямках фронту:
- Північно-Слобожанський та Курський напрямки: 93 обстріли, в тому числі з реактивних систем залпового вогню.
- Південно-Слобожанський напрямок: відбито сім спроб окупантів штурмувати в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки
- Куп’янський напрямок: відбито три атаки ворога в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.
- Лиманський напрямок: зафіксовано дев'ять атак окупантів поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське. Один бій досі триває.
- Слов’янський напрямок: відбито шість атак росіян поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.
- Краматорський напрямок: відбито одну атаку РФ в районі Ступочок.
- Костянтинівський напрямок: зафіксовано 17 атак окупантів в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.
- Покровський напрямок: за добу зафіксовано 47 атак окупантів в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Частина боїв все ще триває. Окупанти зазнали тут найбільших втрат: 95 росіян ліквідовано, 26 поранено, знищено 29 безпілотних літальних апаратів, десять одиниць автомобільної техніки, термінал супутникового зв’язку, три наземні роботизовані комплекси та три склади боєприпасів. Пошкоджено один танк та три автомобілі.
- Олександрівський напрямок: 22 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка. Досі ще тривають два бої.
- Гуляйпільський напрямок: став найбільш гарячим та складним за добу. Відбито 53 атаки російських окупантів у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки.
- Оріхівський напрямок: відбито шість атак окупантів у районах населених пунктів Мала Токмачка, Щербаки та Степове.
- Придніпровський напрямок: наступальних дій окупантів не зафіксовано.
Зазначимо, що протягом минулої доби, 3 січня, на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Минулої доби активніше за все російські окупанти атакували на Покровському напрямку. При цьому втрати російських загарбників за минулу добу склали 900 осіб.
Станом на 16:00, 4 січня, на фронті від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили вже 33 атаки РФ на Покровському напрямку - на той момент він був найгарячішим.
Але зараз найскладнішим напрямком стає Гуляйпільський. Зокрема російським окупантам вдалося зайти в Гуляйполе Запорізької області. Але українські захисники також залишаються в місті та тримають оборону.