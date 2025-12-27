Україна накопичує підрозділи для контрштурму в Покровську, - командувач НГУ
Ситуація навколо Покровська залишається складною: українські сили накопичують підрозділи для контрштурму. Проте погодні умови суттєво ускладнюють бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтев'ю "Громадському радіо" командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.
"Стосовно Покровська, ситуація там важка. Звісно, ми проводимо накопичення своїх підрозділів для певних контрштурмових дій", - повідомив командувач НГУ наголосивши, що гололовною метою є обмеження маневрів противника та відтягування його сил на себе.
Водночас ситуацію суттєво ускладнюють погодні умови. Через постійний туман російські війська активно інфільтруються, що ускладнює їх своєчасне виявлення та ураження.
"Погода не дозволяє ефективно виявляти противника і знищувати його. Із 25 уражень - близько 10 знищень, ще 10 - поранені", - пояснив Півненко.
Він додав, що активність дронів обмежена, хоча українські військові залишаються добре навченими й готовими працювати в складних умовах. Попри це, туман значно знижує ефективність розвідки та ударів.
Покровський напрямок залишається одним із найбільш напружених на фронті.
Російські війська намагаються просуватися малими групами, використовуючи погодні умови та складну місцевість.
Раніше українське командування неодноразово наголошувало, що контрштурмові дії проводяться лише після ретельної підготовки та накопичення резервів. Поточна ситуація демонструє, що ЗСУ та НГУ пристосовуються до змін на полі бою, навіть коли природні фактори працюють проти них.
Нагадаємо, що впродовж останніх місяців Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на всій лінії фронту.
Російські війська не припиняють спроб захопити Покровськ, однак, застрягнувши у міських боях, були змушені змінити тактику наступу. Про це заявив командир 7-го корпусу штурмових рейнджерів ДШВ Євген Ласійчук.
Також бійці 7-го корпусу ДШВ оприлюднили рідкісні кадри з передової, які демонструють умови, в яких українські захисники щодня стримують просування російських сил.
Крім того, раніше повідомлялося, що 19 грудня Сили оборони України провели успішну спецоперацію поблизу Покровська, внаслідок якої було знищено значне скупчення ворожої бронетехніки. Серед втрат противника - ЗРК "Оса", танки, бойові броньовані машини та інша техніка.
Раніше ми писали, що військові зазначають, що на Покровському напрямку російські солдати навмисно завдають собі поранень, намагаючись уникнути участі у штурмах через дії неадекватного командування.