Україна накопичує підрозділи для контрштурму в Покровську, - командувач НГУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтев'ю "Громадському радіо" командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

"Стосовно Покровська, ситуація там важка. Звісно, ми проводимо накопичення своїх підрозділів для певних контрштурмових дій", - повідомив командувач НГУ наголосивши, що гололовною метою є обмеження маневрів противника та відтягування його сил на себе.

Водночас ситуацію суттєво ускладнюють погодні умови. Через постійний туман російські війська активно інфільтруються, що ускладнює їх своєчасне виявлення та ураження.

"Погода не дозволяє ефективно виявляти противника і знищувати його. Із 25 уражень - близько 10 знищень, ще 10 - поранені", - пояснив Півненко.

Він додав, що активність дронів обмежена, хоча українські військові залишаються добре навченими й готовими працювати в складних умовах. Попри це, туман значно знижує ефективність розвідки та ударів.

Покровський напрямок залишається одним із найбільш напружених на фронті.

Російські війська намагаються просуватися малими групами, використовуючи погодні умови та складну місцевість.

Раніше українське командування неодноразово наголошувало, що контрштурмові дії проводяться лише після ретельної підготовки та накопичення резервів. Поточна ситуація демонструє, що ЗСУ та НГУ пристосовуються до змін на полі бою, навіть коли природні фактори працюють проти них.