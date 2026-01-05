RU

Почти тысяча оккупантов и более 700 дронов: Генштаб обновил потери России за сутки

Фото: враг также теряет артиллерию на фронте (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

По состоянию на 5 января потери врага за сутки составили 990 оккупантов, до двухсот единиц техники и более 700 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 5 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 212 520 (+990) чел.
  • танков - 11 507 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 857 (+2) ед.
  • артиллерийских систем - 35 785 (+29) ед.
  • РСЗО - 1 592 (+2) ед.
  • средства ПВО - 1 268 ед.
  • самолетов - 434 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 100 564 (+704) ед.
  • крылатые ракеты - 4 137 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 72 945 (+169) ед.
  • специальная техника - 4 036 (+1) ед.

Фото: обычно россияне ежедневно теряют более тысячи солдат (Генштаб Telegram)

Ситуация на фронте

На фронте изменилось самое сложное направление - вместо Покровского сейчас ситуация с противником самая тяжелая на Гуляйпольском направлении, о чем свидетельствует последняя сводка Генштаба по состоянию на вечер 4 января.

Из 154 боевых столкновений с врагом 53 пришлись именно на Гуляйпольское направление.

Также известно, что россиянам поставлена задача - до февраля захватить Купянск, об оккупации которого недавно врала российская пропаганда.

При этом известно: наши защитники налаживают логистические коридоры в Мирноград, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым.

Покровск, Купянск, Мирноград, Гуляйполе - стратегические цели оккупантов, однако пока усилиями украинских подразделений города находятся под контролем Киева.

Что касается Покровска, там еще с осени находились не только ВСУ, но и другие подразделения Сил Обороны: разведка, Нацгвардия, Силы спецопераций, специалисты по управлению беспилотниками и так далее. Бойцам даже трудно было координировать действия между собой, поскольку подразделения были разные.

На днях глава Нацгвардии Александр Пивненко заявлял, что в Покровске готовится контрштурм россиян, для чего подразделения усиливают.

Правда, есть и неутешительные новости с фронта: недавно Украина таки потеряла Северск в Донецкой области - там россиянам удалось захватить территорию.

