Українські воїни відійшли з Сіверська, - Генштаб
Українські захисники вийшли з Сіверська Донецької області. Таке рішення було прийнято, щоб зберегти життя воїнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
У Генштабі зазначили, що в районі Сіверська тривають важкі бої. Росіяни мають суттєву перевагу в техніці та живій силі. Вони продовжують спроби наступу, незважаючи на суттєві втрати.
Фото: Сіверськ на карті (скріншот)
"З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною", - наголосило українське військове командування.
У Генштабі пояснили, що ворог просунувся завдяки значній перевазі в живій силі та постійному тиску малими штурмовими групами в складних погодних умовах.
"Місто залишається під вогневим контролем наших військ. Окупантам, які перебувають у місті, завдається поразка, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їх подальшого просування", - додали там.
Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на Слов'янському напрямку.
Бої в Сіверську
Нагадаємо, ще 13 грудня британська розвідка повідомляла про те, що російські солдати проникають у Сіверськ під прикриттям туману. При цьому окупантам ще тоді вдалося зайняти центральну частину міста.
На той момент українські воїни продовжували утримувати західну частину міста.
При цьому ще 10 грудня аналітики інтерактивної карти DeepState повідомляли про те, що Сіверськ "потроху опиняється" в руках окупантів.
Водночас в Оперативному командуванні "Схід" заявляли про те, що чутки про контроль росіян над містом не відповідають дійсності.