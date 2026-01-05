ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Майже тисяча окупантів та понад 700 дронів: Генштаб оновив втрати Росії за добу

Україна, Понеділок 05 січня 2026 07:30
UA EN RU
Майже тисяча окупантів та понад 700 дронів: Генштаб оновив втрати Росії за добу Фото: ворог також втрачає артилерію на фронті (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Станом на 5 січня втрати ворога за добу склали 990 окупантів, до двохсот одиниць техніки та понад 700 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 5 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 212 520 (+990) осіб.
  • танків - 11 507 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 23 857 (+2) од.
  • артилерійських систем - 35 785 (+29) од.
  • РСЗВ - 1 592 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 268 од.
  • літаків - 434 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 100 564 (+704) од.
  • крилаті ракети - 4 137 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 72 945 (+169) од.
  • спеціальна техніка - 4 036 (+1) од.

Майже тисяча окупантів та понад 700 дронів: Генштаб оновив втрати Росії за добуФото: зазвичай росіяни щодня втрачають більше тисячі солдатів (Генштаб Telegram)

Ситуація на фронті

На фронті змінився найскладніший напрямок - замість Покровського нині ситуація з противником найважча на Гуляйпільському напрямку, про що свідчить останнє зведення Генштабу станом на вечір 4 січня.

Зі 154 бойових зіткнень з ворогом 53 припали саме на Гуляйпільський напрямок.

Також відомо, що росіянам поставлено завдання - до лютого захопити Куп'янськ, про окупацію якого нещодавно брехала російська пропаганда.

При цьому відомо: наші захисники налагоджують логістичні коридори до Мирнограду, щоб забезпечити бійців всім необхідним.

Покровськ, Куп'янськ, Мирноград, Гуляйполе - стратегічні цілі окупантів, однак поки зусиллями українських підрозділів міста перебувають під контролем Києва.

Щодо Покровська, там ще з осені перебували не лише ЗСУ, а й інші підрозділи Сил Оборони: розвідка, Нацгвардія, Сили спецоперацій, фахівці з управління безпілотниками і так далі. Бійцям навіть важко було координувати дії між собою, оскільки підрозділи були різні.

Днями глава Нацгвардії Олександр Півненко заявляв, що в Покровську готується контрштурм росіян, для чого підрозділи посилюють.

Щоправда, є і невтішні новини з фронту: нещодавно Україна таки втратила Сіверськ на Донеччині - там росіянам вдалось захопити територію.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронт Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
"Зміни мають продовжуватись". Зеленський анонсував засідання Кабміну
"Зміни мають продовжуватись". Зеленський анонсував засідання Кабміну
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем