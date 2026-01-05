Майже тисяча окупантів та понад 700 дронів: Генштаб оновив втрати Росії за добу
Станом на 5 січня втрати ворога за добу склали 990 окупантів, до двохсот одиниць техніки та понад 700 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 5 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 212 520 (+990) осіб.
- танків - 11 507 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 23 857 (+2) од.
- артилерійських систем - 35 785 (+29) од.
- РСЗВ - 1 592 (+2) од.
- засоби ППО - 1 268 од.
- літаків - 434 од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 100 564 (+704) од.
- крилаті ракети - 4 137 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 2 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 72 945 (+169) од.
- спеціальна техніка - 4 036 (+1) од.
Фото: зазвичай росіяни щодня втрачають більше тисячі солдатів (Генштаб Telegram)
Ситуація на фронті
На фронті змінився найскладніший напрямок - замість Покровського нині ситуація з противником найважча на Гуляйпільському напрямку, про що свідчить останнє зведення Генштабу станом на вечір 4 січня.
Зі 154 бойових зіткнень з ворогом 53 припали саме на Гуляйпільський напрямок.
Також відомо, що росіянам поставлено завдання - до лютого захопити Куп'янськ, про окупацію якого нещодавно брехала російська пропаганда.
При цьому відомо: наші захисники налагоджують логістичні коридори до Мирнограду, щоб забезпечити бійців всім необхідним.
Покровськ, Куп'янськ, Мирноград, Гуляйполе - стратегічні цілі окупантів, однак поки зусиллями українських підрозділів міста перебувають під контролем Києва.
Щодо Покровська, там ще з осені перебували не лише ЗСУ, а й інші підрозділи Сил Оборони: розвідка, Нацгвардія, Сили спецоперацій, фахівці з управління безпілотниками і так далі. Бійцям навіть важко було координувати дії між собою, оскільки підрозділи були різні.
Днями глава Нацгвардії Олександр Півненко заявляв, що в Покровську готується контрштурм росіян, для чого підрозділи посилюють.
Щоправда, є і невтішні новини з фронту: нещодавно Україна таки втратила Сіверськ на Донеччині - там росіянам вдалось захопити територію.