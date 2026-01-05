ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Почти тысяча оккупантов и более 700 дронов: Генштаб обновил потери России за сутки

Украина, Понедельник 05 января 2026 07:30
UA EN RU
Почти тысяча оккупантов и более 700 дронов: Генштаб обновил потери России за сутки Фото: враг также теряет артиллерию на фронте (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

По состоянию на 5 января потери врага за сутки составили 990 оккупантов, до двухсот единиц техники и более 700 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 5 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 212 520 (+990) чел.
  • танков - 11 507 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 857 (+2) ед.
  • артиллерийских систем - 35 785 (+29) ед.
  • РСЗО - 1 592 (+2) ед.
  • средства ПВО - 1 268 ед.
  • самолетов - 434 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 100 564 (+704) ед.
  • крылатые ракеты - 4 137 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 72 945 (+169) ед.
  • специальная техника - 4 036 (+1) ед.

Почти тысяча оккупантов и более 700 дронов: Генштаб обновил потери России за суткиФото: обычно россияне ежедневно теряют более тысячи солдат (Генштаб Telegram)

Ситуация на фронте

На фронте изменилось самое сложное направление - вместо Покровского сейчас ситуация с противником самая тяжелая на Гуляйпольском направлении, о чем свидетельствует последняя сводка Генштаба по состоянию на вечер 4 января.

Из 154 боевых столкновений с врагом 53 пришлись именно на Гуляйпольское направление.

Также известно, что россиянам поставлена задача - до февраля захватить Купянск, об оккупации которого недавно врала российская пропаганда.

При этом известно: наши защитники налаживают логистические коридоры в Мирноград, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым.

Покровск, Купянск, Мирноград, Гуляйполе - стратегические цели оккупантов, однако пока усилиями украинских подразделений города находятся под контролем Киева.

Что касается Покровска, там еще с осени находились не только ВСУ, но и другие подразделения Сил Обороны: разведка, Нацгвардия, Силы спецопераций, специалисты по управлению беспилотниками и так далее. Бойцам даже трудно было координировать действия между собой, поскольку подразделения были разные.

На днях глава Нацгвардии Александр Пивненко заявлял, что в Покровске готовится контрштурм россиян, для чего подразделения усиливают.

Правда, есть и неутешительные новости с фронта: недавно Украина таки потеряла Северск в Донецкой области - там россиянам удалось захватить территорию.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронт Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
"Изменения должны продолжаться". Зеленский анонсировал заседание Кабмина
"Изменения должны продолжаться". Зеленский анонсировал заседание Кабмина
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем