Почти тысяча оккупантов и более 700 дронов: Генштаб обновил потери России за сутки
По состоянию на 5 января потери врага за сутки составили 990 оккупантов, до двухсот единиц техники и более 700 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 5 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 212 520 (+990) чел.
- танков - 11 507 (+8) ед.
- боевых бронированных машин - 23 857 (+2) ед.
- артиллерийских систем - 35 785 (+29) ед.
- РСЗО - 1 592 (+2) ед.
- средства ПВО - 1 268 ед.
- самолетов - 434 ед.
- вертолетов - 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 100 564 (+704) ед.
- крылатые ракеты - 4 137 ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 72 945 (+169) ед.
- специальная техника - 4 036 (+1) ед.
Фото: обычно россияне ежедневно теряют более тысячи солдат (Генштаб Telegram)
Ситуация на фронте
На фронте изменилось самое сложное направление - вместо Покровского сейчас ситуация с противником самая тяжелая на Гуляйпольском направлении, о чем свидетельствует последняя сводка Генштаба по состоянию на вечер 4 января.
Из 154 боевых столкновений с врагом 53 пришлись именно на Гуляйпольское направление.
Также известно, что россиянам поставлена задача - до февраля захватить Купянск, об оккупации которого недавно врала российская пропаганда.
При этом известно: наши защитники налаживают логистические коридоры в Мирноград, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым.
Покровск, Купянск, Мирноград, Гуляйполе - стратегические цели оккупантов, однако пока усилиями украинских подразделений города находятся под контролем Киева.
Что касается Покровска, там еще с осени находились не только ВСУ, но и другие подразделения Сил Обороны: разведка, Нацгвардия, Силы спецопераций, специалисты по управлению беспилотниками и так далее. Бойцам даже трудно было координировать действия между собой, поскольку подразделения были разные.
На днях глава Нацгвардии Александр Пивненко заявлял, что в Покровске готовится контрштурм россиян, для чего подразделения усиливают.
Правда, есть и неутешительные новости с фронта: недавно Украина таки потеряла Северск в Донецкой области - там россиянам удалось захватить территорию.