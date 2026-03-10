Майже літнє тепло вдень і мінус вночі: які погодні "гойдалки" обіцяють українцям 11 березня

У середу, 11 березня, Україну накриє хвиля майже літнього тепла. Проте безхмарне небо готує підступну пастку - вночі місцями може бути мінус.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить
Згідно з прогнозом експертів, впродож наступної доби - 11 березня - синоптична ситуація в Україні, а отже й погода - не зазнають змін.
"Погоду без опадів продовжуватиме зумовлювати поле високого тиску", - уточнили в УкрГМЦ.
Зазначається, що помірної швидкості вітер із південного заходу буде нести "дещо тепліше повітря".
"Проте за ясного неба вночі можливі невеликі мінуси, а теплий весняний подих буде гарно відчутним вдень", - додали синоптики.
Тим часом місцями ймовірна невелика хмарність (у західних областях - мінлива).
Вітер - переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря в середньому по Україні:
Тим часом на північному сході, в Карпатах та на узбережжі морів може бути відносно прохолодніше - від 9 до 14 градусів вище нуля.
По території міста Києва та Київської області погода завтра також очікується з невеликою хмарністю, без опадів.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря в Києві:
Температура повітря по області;
Варто зазначити, що минулої п'ятниці начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла РБК-Україна, що цього тижня повітря може місцями прогрітись до +18°C.
При цьому ймовірний навіть "певний дефіцит" опадів.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Тим часом ми пояснювали, що робити, якщо людина провалась під лід.
Читайте також, що насправді не можна обрізати в саду навесні.