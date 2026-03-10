Почти летнее тепло днем и минус ночью: какие погодные "качели" обещают украинцам 11 марта

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно прогнозу экспертов, в течение следующих суток - 11 марта - синоптическая ситуация в Украине, а следовательно и погода - не претерпят изменений.

"Погоду без осадков будет продолжать предопределять поле высокого давления", - уточнили в УкрГМЦ.

Отмечается, что умеренной скорости ветер с юго-запада будет нести "несколько теплый воздух".

"Однако при ясном небе ночью возможны небольшие минусы, а теплое весеннее дыхание будет хорошо ощутимым днем", - добавили синоптики.

Между тем местами вероятна небольшая облачность (в западных областях - переменная).

Ветер - преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в среднем по Украине:

ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;

днем - около 12-17 градусов тепла.

Тем временем на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей может быть относительно прохладнее - от 9 до 14 градусов выше нуля.

Прогноз погоды по Украине на 11 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра также ожидается с небольшой облачностью, без осадков.

Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - от 0 до 2 градусов тепла;

днем - около 14-16 градусов со знаком плюс.

Температура воздуха по области;

ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;

днем - около 12-17 градусов выше нуля.

Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить, что в прошлую пятницу начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала РБК-Украина, что на этой неделе воздух может местами прогреться до +18°C.

При этом вероятен даже "определенный дефицит" осадков.