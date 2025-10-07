Майже космічна швидкість: як "Укрпошта" здешевила доставку за кордон і для кого

"Укрпошта" дозволила українським експортерам заощаджувати до 25% на доставці у шість країн світу. Економити кошти на деяких міжнародних відправленнях зможуть близько 30% клієнтів компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
"Поки Ілон Маск лише мріє про Марс, "Укрпошта" вже доставляє туди посилки - швидко й надійно. Так, поки що це Марс у США. Але ж із чогось треба починати", - повідомив очільник акціонерного товариства.
Він додав, що з перших 100 тисяч відправлень до США після запровадження мит президентом Дональдом Трампом, 85% - проходять митницю менш ніж за добу.
"Усе - завдяки глибокій інтеграції з нашими американськими партнерами. Як на мене, це вже майже космічна швидкість", - наголосив Смілянський.
Гендиректор "Укрпошти" розповів також, що компанія має гарну новину для українських експортерів, які надсилають товари до:
"Відсьогодні тариф "Укрпошти" "Дрібний пакет PRIME" доступний у цих країнах - для відправлень до 5 кг", - пояснив посадовець.
Як приклад він навів бізнеси, що працюють із Великою Британією (другим за обсягом напрямком українського експорту).
"Доставка вагою 2-5 кг подешевшає на 22-25% у порівнянні з категорією "посилка", - поділився Смілянський.
Він додав, що в цілому близько 30% клієнтів "Укрпошти" зможуть заощаджувати на міжнародній доставці.
"І це лише початок! Раді дарувати приємні новини напередодні святкового сезону. Гарних продажів, космічних відправлень - і до нових зустрічей", - підсумував очільник компанії.
У прес-службі "Укрпошти" додали, що оновлюючи умови доставки за послугою "Дрібний пакет PRIME", підтверджують статус "опора українського бізнесу".
"Відтепер у вас є можливість відправляти до 5 кг та заощаджувати до 25% на доставці у шість країн: Сполучене Королівство, Китай, Сінгапур, Таїланд, Чилі та Індію", - розповіли українцям.
Уточнюється, що до цього відправлення від 2 до 5 кг приймалися як "посилки" чи "EMS".
Тепер же при оформленні є змога вибрати "Дрібний пакет PRIME".
"Погляньте: доставка товарів вагою 5 кг до Сполученого Королівства посилкою коштує $41,94. А за послугою "Дрібний пакет PRIME" - лише $34. І ви заощаджуєте майже $8 на одному відправленні", - пояснили в "Укрпошті".
Насамкінець у компанії нагадали про беззаперечні переваги послуги:
"Наш вектор цьогоріч і повсякчас - підтримка українських підприємців. Чекаємо на кожного. Нехай про українське говорить увесь світ", - підсумували в акціонерному товаристві.
Нагадаємо, раніше Смілянський розповідав, що на 2025 рік "Укрпошта" запланувала чимало змін і нововведень.
Серед основних із них він згадав: запуск нового зручного мобільного застосунку, встановлення поштоматів у кількох містах України, запровадження "доставки на наступний день", запуск роботи "кур'єрів на електробайках" тощо.
Згодом стало відомо, що "Укрпошта" стала партнером популярного серед українців китайського маркетплейсу.
Крім того, в "Укрпошті" дозволили використовувати "Національний кешбек" і запровадили низку важливих змін для мешканців сіл.
З 8 вересня 2025 року у понад 1500 міських відділеннях "Укрпошти" запрацював пілотний проект "Експрес-вікно", який "розводить" різні категорії клієнтів по окремих вікнах.
