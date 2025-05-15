Все онлайн? Як перевести пенсію з "Укрпошти" на картку без відділень і черг
Перевести пенсію з "Укрпошти" на банківську картку можна віддалено - онлайн. Для цього потрібно скористатись порталом електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інфографіку Telegram-каналу "Уряд online".
Виплата пенсії на банківську картку: що потрібно
"Якщо ви хочете, щоб пенсія надходила не через "Укрпошту", а на банківську картку - це можна зробити онлайн.", - розповіли українцям.
Для цього потрібно мати:
- електронний підпис;
- відкритий рахунок у банку.
Що робити та які документи зібрати
Для того, щоб перевести пенсію з "Укрпошти" на банківську картку онлайн, українцям радять дотримуватись такого алгоритму дій:
- звернутись до будь-якого банку, який обслуговує пенсіонерів;
- відкрити рахунок - спеціально для пенсійних виплат;
- підготувати необхідні документи - паспорт, ідентифікаційний код, довідку з банку з реквізитами;
- відсканувати документи (з дотриманням необхідних для скан-копій вимог).
Перший крок до подання заяви (скриншот: t.me/uriad24)
Вимоги до відсканованих документів
Відскановані для переведення пенсії на банківську картку документи повинні відповідати низці вимог:
- бути кольоровими;
- бути чіткими;
- "важити" до 1 Мб кожен;
- бути у форматі JPG, JPEG або PDF.
Крім того, назви всіх файлів повинні відповідати змісту документів.
Необхідні документи та вимоги до них (скриншот: t.me/uriad24)
Як подавати заяву онлайн: алгоритм дій
Для того, щоб отримати послугу онлайн, необхідно подати електронну заяву:
- зайти на портал електронних послуг ПФУ;
- авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або "Дія.Підпис";
- зайти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення";
- обрати пункт "Внесення змін до пенсійної справи";
- перейти до пункту "Заява про зміну способу виплати пенсії";
- заповнити форму заяви;
- завантажити підготовлені скан-копії документів;
- підписати заяву КЕП;
- надіслати її до Пенсійного фонду.
Як подавати заяву онлайн - алгоритм дій (скриншот: t.me/uriad24)
"Після підтвердження заяви пенсія надходитиме на картку банку", - пояснили українцям.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення.
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