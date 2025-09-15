Нові функції та три безкоштовні відправлення: "Укрпошта" запустила новий застосунок
"Укрпошта" представила оновлений мобільний застосунок, який вже можна завантажити в App Store та Google Play. Наразі він працює у бета-версії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрпошту" та генерального директора компанії Ігоря Смілянського.
Що змінилося
За даними компанії, новий застосунок отримав низку очікуваних функцій:
- автоматичне відображення відправлень, прив’язаних до номера телефону, без введення трек-номера;
- детальний трекінг із даними про відправника, отримувача, тариф, маршрут і штрихкодом для сканування у відділенні;
- push-сповіщення про зміну статусу доставки, надходження посилки чи акції;
- список створених відправлень із можливістю пошуку, фільтрації та сортування;
- інтерактивна мапа відділень із прокладанням маршруту;
- онлайн-оплата на етапі створення відправлення.
Крім того, користувачі можуть обирати тариф доставки: "Пріоритетний" (дорожче, але швидше - на наступний день) або "Базовий" (за 2-4 дні за найнижчою ціною в Україні).
Бонуси для користувачів
Як зазначив Ігор Смілянський, усі, хто завантажить бета-версію, отримають три безкоштовні відправлення за тарифом "Пріоритетний", щоб протестувати сервіс "end-to-end".
"Запрошуємо завантажувати, тестувати й залишати відгуки - у застосунку є спеціальна форма. Кожна робота має мати винагороду, тож усім, хто долучиться, ми даруємо три відправлення безкоштовно", - пояснив він.
Що додадуть далі
На другому етапі до додатку планують інтегрувати:
- зміну отримувача та переадресацію посилок (безкоштовно до прибуття у відділення);
- оплату посилки, яка прямує до отримувача.
Після цього у "Укрпошті" планують повністю відмовитися від паперових заяв у відділеннях.
На третьому етапі функціонал розширять: додадуть можливість приймання платежів, замовлення товарів, марок і навіть ліків.
Раніше РБК-Україна розповідало про запуск в "Укрпошті" пілотного проєкту "Експрес-вікно" у понад 1500 міських відділеннях. Він розділяє клієнтів за категоріями: для швидкого отримання й відправлення посилок, листів та післяплати створили окремі вікна, щоб зменшити черги. Додатково "Укрпошта" зробила безкоштовними пакети для відправлення посилок.
Також ми писали про нову шахрайську схему, коли українцям надсилають фейкові SMS від імені "Укрпошти" з проханням підтвердити адресу доставки через підозріле посилання. Це веде на фішинговий сайт, де шахраї можуть викрасти персональні дані. У ЦПД та "Укрпошті" попередили, що компанія не надсилає таких повідомлень, і закликали не переходити за лінками та не вводити особисту інформацію.