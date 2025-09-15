Нові функції та три безкоштовні відправлення: "Укрпошта" запустила новий застосунок

"Укрпошта" представила оновлений мобільний застосунок, який вже можна завантажити в App Store та Google Play. Наразі він працює у бета-версії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрпошту" та генерального директора компанії Ігоря Смілянського .

Що змінилося

За даними компанії, новий застосунок отримав низку очікуваних функцій:

автоматичне відображення відправлень, прив’язаних до номера телефону, без введення трек-номера;

детальний трекінг із даними про відправника, отримувача, тариф, маршрут і штрихкодом для сканування у відділенні;

push-сповіщення про зміну статусу доставки, надходження посилки чи акції;

список створених відправлень із можливістю пошуку, фільтрації та сортування;

інтерактивна мапа відділень із прокладанням маршруту;

онлайн-оплата на етапі створення відправлення.

Крім того, користувачі можуть обирати тариф доставки: "Пріоритетний" (дорожче, але швидше - на наступний день) або "Базовий" (за 2-4 дні за найнижчою ціною в Україні).

Бонуси для користувачів

Як зазначив Ігор Смілянський, усі, хто завантажить бета-версію, отримають три безкоштовні відправлення за тарифом "Пріоритетний", щоб протестувати сервіс "end-to-end".

"Запрошуємо завантажувати, тестувати й залишати відгуки - у застосунку є спеціальна форма. Кожна робота має мати винагороду, тож усім, хто долучиться, ми даруємо три відправлення безкоштовно", - пояснив він.

Що додадуть далі

На другому етапі до додатку планують інтегрувати:

зміну отримувача та переадресацію посилок (безкоштовно до прибуття у відділення);

оплату посилки, яка прямує до отримувача.

Після цього у "Укрпошті" планують повністю відмовитися від паперових заяв у відділеннях.

На третьому етапі функціонал розширять: додадуть можливість приймання платежів, замовлення товарів, марок і навіть ліків.