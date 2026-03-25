Мав активувати Starlink для РФ. СБУ викрила на Закарпатті пособника окупантів

Згідно з матеріалами розслідування, росіяни залучили чоловіка до співпраці через соцмережі, де він шукав "легких заробітків".

Зловмисник також планував залучити до підривної діяльності свою вагітну дружину, родича похилого віку та знайому, яка орендувала у нього житло.

Ба більше, у разі успіху чоловік планував знайти нових підставних осіб для активації ще більшої кількості терміналів.

Фото: затримання посібника окупантів (t.me/SBUkr)

Зловмисника затримали за місцем його проживання. Під час проведення обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на росіян.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Блокування Starlink для росіян

Нагадаємо, російські окупанти почали використовувати дрони зі Starlink, після чого Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маск з проханням обмежити їм доступ.

В результаті доступ до Starlink для російських військ був заблокований. Після цього підрозділи РФ на полі бою зіткнулися з масовими перебоями зв’язку, що суттєво ускладнило управління військами.