Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Мав активувати Starlink для РФ. СБУ викрила на Закарпатті пособника окупантів

16:17 25.03.2026 Ср
2 хв
Зловмисник хотів долучити до підривної діяльності свою вагітну дружину
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: СБУ затримала агента РФ на Закарпатті (СБУ facebook com SecurSerUkraine)

Служба безпеки України викрила у Закарпатській області чоловіка, який на замовлення РФ намагався зареєструвати термінали Starlink.

Згідно з матеріалами розслідування, росіяни залучили чоловіка до співпраці через соцмережі, де він шукав "легких заробітків".

Зловмисник також планував залучити до підривної діяльності свою вагітну дружину, родича похилого віку та знайому, яка орендувала у нього житло.

Ба більше, у разі успіху чоловік планував знайти нових підставних осіб для активації ще більшої кількості терміналів.

Фото: затримання посібника окупантів (t.me/SBUkr)

Зловмисника затримали за місцем його проживання. Під час проведення обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на росіян.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Блокування Starlink для росіян

Нагадаємо, російські окупанти почали використовувати дрони зі Starlink, після чого Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маск з проханням обмежити їм доступ.

В результаті доступ до Starlink для російських військ був заблокований. Після цього підрозділи РФ на полі бою зіткнулися з масовими перебоями зв’язку, що суттєво ускладнило управління військами.

Зазначимо, спроби окупантів перейти на альтернативні засоби зв’язку виявилися менш ефективними, що створило для них додаткові проблеми на фронт.

РБК-Україна також писало, що російська армія шукає альтернативи Starlink для управління безпілотниками на фронті. Для цього окупанти активно застосовують дешеві дрони типу "Молнія", змінюючи тактику ударів.

Більше по темі:
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяStarlinkВійна в Україні