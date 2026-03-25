RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Должен был активировать Starlink для РФ. СБУ разоблачила на Закарпатье пособника оккупантов

16:17 25.03.2026 Ср
2 мин
Злоумышленник хотел приобщить к подрывной деятельности свою беременную жену
Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: СБУ задержала агента РФ на Закарпатье (СБУ facebook com SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины разоблачила в Закарпатской области мужчину, который по заказу РФ пытался зарегистрировать терминалы Starlink.

Согласно материалам расследования, россияне привлекли мужчину к сотрудничеству через соцсети, где он искал "легких заработков".

Злоумышленник также планировал привлечь к подрывной деятельности свою беременную жену, родственника пожилого возраста и знакомую, которая арендовала у него жилье.

Более того, в случае успеха мужчина планировал найти новых подставных лиц для активации еще большего количества терминалов.

Фото: задержание пособника оккупантов (t.me/SBUkr)

Злоумышленника задержали по месту его жительства. Во время проведения обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на россиян.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Блокировка Starlink для россиян

Напомним, российские оккупанты начали использовать дроны со Starlink, после чего Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить им доступ.

В результате доступ к Starlink для российских войск был заблокирован. После этого подразделения РФ на поле боя столкнулись с массовыми перебоями связи, что существенно усложнило управление войсками.

Отметим, попытки оккупантов перейти на альтернативные средства связи оказались менее эффективными, что создало для них дополнительные проблемы на фронт.

РБК-Украина также писало, что российская армия ищет альтернативы Starlink для управления беспилотниками на фронте. Для этого оккупанты активно применяют дешевые дроны типа "Молния", меняя тактику ударов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
