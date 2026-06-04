Математику пропонують зробити необов'язковою на НМТ: що кажуть в УЦОЯО

Чи повинна бути математика обов'язковою на НМТ

Очільниця УЦОЯО розповіла, що "саме результати цього іспитування (тестування з математики в межах НМТ, - Ред.), поряд із результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів".

Це також, за її словами, є "надважливими інструментами для опанування академічних програм".

Отже, на думку Вакуленко, "математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ".

Тим часом заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Василь Терещенко нагадав, що шкільна математична освіта - надзвичайно важлива для розвитку мислення майбутніх студентів.

Він уточнив, що "математична освіта відіграє беззаперечну роль" для розвитку:

логічного мислення;

системного мислення;

критичного мислення.

"Яке важливе для будь-якої освіченої людини. Зокрема й для тих, хто планує здобувати вищу освіту", - констатував спеціаліст.

Пропозиція "скоротити" НМТ-2027 і реакція на неї

2 червня 2026 року група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №15254-1 про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року.

Фрагмент картки нового законопроєкту (скриншот: itd.rada.gov.ua/billinfo)

Голова підкомітету з питань вищої освіти комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина розповіла, що парламентарі пропонують "рішення, подібне до того, що успішно працювало до війни й показувало гарні результати".

Йдеться про те, щоб скоротити кількість обов'язкових предметів у межах національного мультипредметного тесту (НМТ), залишивши лише українську мову та історію України.

Натомість математику учасники тестування зможуть вибирати як додатковий предмет.

Тим часом народний депутат Роман Грищук (член комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій) виступив проти таких змін.

Він нагадав, що математика - єдиний обов'язковий предмет на НМТ із природничо-математичного циклу.

При цьому саме математика, на його думку, важлива для розвитку критичного та логічного мислення, яке потрібне всім (і технічним спеціалістам, і гуманітаріям).

"Математика важлива для прогностичної валідності тестів. Тобто саме цей предмет найкраще показує успішність подальшого навчання", - додав нардеп.

Проти ініціативи щодо скасування математики, як обов'язкової на НМТ, виступили також низка інших політиків, освітян, науковців і громадських діячів.

"Єдиний шанс для України перемогти у війні і в мирі - це розвиток через інновації. Буквально у всіх сферах. Тому математики в школі треба більше, і її треба краще викладати. А не менше", - вважає фінансистка, політикиня та дипломатка Оксана Маркарова.

Президентка державного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова зазначила, що "фізика, хімія і математика в школі - це і є наша оборонка".

"Скасувати математику як обов'язковий предмет НМТ у країні, що воює - це не просто постріл у ногу, це постріл у голову", - наголосила українська науковиця Катерина Терлецька.