Математику предлагают сделать необязательной на НМТ: что говорят в УЦОКО

Должна ли быть математика обязательной на НМТ

Руководительница УЦОКО рассказала, что "именно результаты этого экзамена (тестирование по математике в рамках НМТ, - Ред.), наряду с результатами по украинскому языку, являются лучшими предикторами успешности будущих студентов".

Это также, по ее словам, является "важнейшими инструментами для освоения академических программ".

Следовательно, по мнению Вакуленко, "математика должна оставаться среди обязательных предметов НМТ".

Между тем заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Василий Терещенко напомнил, что школьное математическое образование - чрезвычайно важно для развития мышления будущих студентов.

Он уточнил, что "математическое образование играет неоспоримую роль" для развития:

логического мышления;

системного мышления;

критического мышления.

"Которое важно для любого образованного человека. В том числе и для тех, кто планирует получать высшее образование", - констатировал специалист.

Предложение "сократить" НМТ-2027 и реакция на него

2 июня 2026 года группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №15254-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины насчет государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года.

Фрагмент карточки нового законопроекта (скриншот: itd.rada.gov.ua/billinfo)

Глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина рассказала, что парламентарии предлагают "решение, подобное тому, что успешно работало до войны и показывало хорошие результаты".

Речь о том, чтобы сократить количество обязательных предметов в рамках национального мультипредметного теста (НМТ), оставив только украинский язык и историю Украины.

Тем временем математику участники тестирования смогут выбирать как дополнительный предмет.

Между тем народный депутат Роман Грищук (член комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций) выступил против таких изменений.

Он напомнил, что математика - единственный обязательный предмет на НМТ из естественно-математического цикла.

При этом именно математика, по его мнению, важна для развития критического и логического мышления, которое нужно всем (и техническим специалистам, и гуманитариям).

"Математика важна для прогностической валидности тестов. То есть именно этот предмет лучше всего показывает успешность дальнейшего обучения", - добавил нардеп.

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Против инициативы насчет отмены математики, как обязательной на НМТ, выступили также ряд других политиков, педагогов, ученых и общественных деятелей.

"Единственный шанс для Украины победить в войне и в мире - это развитие через инновации. Буквально во всех сферах. Поэтому математики в школе нужно больше, и ее нужно лучше преподавать. А не меньше", - считает финансист, политик и дипломат Оксана Маркарова.

Президент государственного университета "Киевский авиационный институт" Ксения Семенова отметила, что "физика, химия и математика в школе - это и есть наша оборонка".

"Отменить математику как обязательный предмет НМТ в воюющей стране - это не просто выстрел в ногу, это выстрел в голову", - подчеркнула украинская ученая Екатерина Терлецкая.