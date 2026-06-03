НМТ-2027 хочуть скоротити до трьох предметів: якою дисципліною "пожертвують"

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміну формату НМТ уже з 2027 року. Кількість обов’язкових предметів хочуть скоротити, залишивши лише українську мову та історію України, натомість математику учасники зможуть вибирати як додатковий предмет.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлії Гришиною у Facebook .

Головне: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає скорочення кількості предметів НМТ до трьох , починаючи з 2027 року.

, починаючи з 2027 року. Обов'язковими пропонують залишити лише українську мову та історію України, тоді як математика може стати предметом на вибір .

. Ініціатори змін вважають, що такий підхід допоможе утримати абітурієнтів в українській системі освіти .

. Замість обов'язкового іспиту з математики пропонують впровадити комплексні мотиваційні механізми: від підвищених стипендій до пріоритетних грантів.

Формула "2+1" та майбутнє іспитів

Законопроєкт передбачає нову модель вступного випробування для бакалаврів: два обов’язкові предмети (українська мова та історія України) і один - на вибір вступника.

У разі ухвалення змін математика перестане бути обов'язковою для всіх абітурієнтів, проте залишиться доступною для вибору на відповідні спеціальності.

Чому пропонують скорочення

Головною метою ініціативи є збереження української молоді в системі освіти країни. На переконання депутатки, вступ до вітчизняних університетів має стати більш реалістичним для родин, щоб запобігти масовому виїзду абітурієнтів за кордон.

Як мотивувати абітурієнтів

Гришина наголошує, що примус до складання математики не вирішує проблему популяризації технічних спеціальностей. За її словами, МОН має діяти через систему стимулів:

Збільшення ваги вступного балу з математики через коефіцієнти.

Підвищення стипендій для студентів технічних напрямків.

Запровадження програм стажування з можливістю працевлаштування вже з 3-4 курсу.

Збільшення держзамовлення та надання грантів на навчання.

"Для держави стратегічно важливо підтримувати технічні та інженерні спеціальності, проте введення обов'язку складати іспит з математики на всі спеціальності проблему не вирішує, а лише ускладнює", - заявила Гришина.