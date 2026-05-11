Найкращі виші України 2026: хто очолив рейтинг за показниками Scopus, а хто пасе задніх

Оприлюднили свіжий рейтинг українських університетів за показниками наукометричної бази Scopus 2026 року. Лідером за рівнем цитованості наукових статей залишився Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати моніторингу порталу Освіта.ua .

Головне: Лідер рейтингу: Перше місце зі значним відривом знову посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Перше місце зі значним відривом знову посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Критерій оцінки: Виші ранжували за індексом Гірша - показником, що базується на кількості наукових публікацій та їхньому цитуванні.

Виші ранжували за індексом Гірша - показником, що базується на кількості наукових публікацій та їхньому цитуванні. Трійка найкращих: Окрім КНУ, до топ-3 увійшли Харківський національний університет ім. Каразіна та Сумський державний університет.

Окрім КНУ, до топ-3 увійшли Харківський національний університет ім. Каразіна та Сумський державний університет. Найнижчі показники: Індекс Гірша у Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв становить 1, тоді як в лідера КНУ ім. Шевченка - 147.

Індекс Гірша у Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв становить 1, тоді як в лідера КНУ ім. Шевченка - 147. Джерело даних: Рейтинг сформовано на основі показників бази SciVerse Scopus станом на квітень 2026 року.

Як формувався рейтинг

Результати наукометричного моніторингу базуються на показниках бази даних SciVerse Scopus станом на квітень 2026 року. Заклади вищої освіти ранжували за індексом Гірша - показником, що враховує кількість наукових публікацій та їхнє цитування колегами.

Топ-10 університетів за версією Scopus

Перша десятка найбільш впливових українських вишів у науковій спільноті виглядає так:

КНУ імені Тараса Шевченка - індекс Гірша - 147; ХНУ імені В. Н. Каразіна - індекс Гірша - 101; Сумський державний університет - індекс Гірша - 89; ЛНУ імені Івана Франка - індекс Гірша - 85; НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - індекс Гірша - 83; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - індекс Гірша - 80; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - індекс Гірша - 80; Національний університет "Львівська політехніка" - індекс Гірша - 78; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - індекс Гірша - 75; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - індекс Гірша - 74.

Зазначається, що база Scopus індексує понад 30 тисяч наукових видань, включаючи матеріали конференцій та книжкові видання у технічних, медичних і гуманітарних сферах.

У кого найнижчі показники

Найнижчі показники цьогоріч у наступних ВНЗ: