Масштабный обстрел Николаева и обострение ситуации на границе Сербии и Косово: новости за выходные

Николаев подвергся самому масштабному обстрелу, в Европе зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. Подробнее о том, что произошло на выходных, 30-31 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Эвакуация обязательна. Зеленский призвал людей выезжать из Донецкой области

Украинское правительство обязало жителей Донецкой области эвакуироваться. Людей обеспечат полным сопровождением и помощью. Об этом заявил президент Владимир Зеленский сказал в своем обращении.

Так, правительство Украины вводит обязательную эвакуацию жителей Донецкой области перед началом отопительного сезона. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что из области должны выехать более 200 тысяч человек, среди которых 52 тысячи детей.

Аэропорт "Ужгород" может скоро заработать

Закарпатский областной совет выделил 26 млн гривен на работы в аэропорту в Ужгороде. Там надеются, что через 1-2 месяца из него запустят пассажирское сообщение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отраслевое издание "Крила".

Отметим, данный аэропорт является едва ли не единственным, который уцелел с начала российского вторжения в Украину.

Ситуация накаляется. Что происходит между Сербией и Косово

Вечером 31 июля 2022 года обострилась ситуация в Северном Косово. Местные сербы перекрыли дороги в знак протеста против новых правил, а сербский президент Александр Вучич заявил о якобы планах Приштины напасть на сербов.

Подробнее о ситуации на границе Косово и Сербии – в материале РБК-Украина. \

В Европе зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы

В Испании зафиксировали первую смерть от оспы обезьян. Вероятно, это первый известный случай смерти от заболевания в Европе. Инфицированный умер в Валенсии, уточнили в Минздраве Испании. Как отмечают врачи, умерший 41-летний мужчина имел ослабленный иммунитет из-за лимфомы.

Также за несколько часов до публикации Минздрава, первую смерть от заболевания зафиксировали и в Бразилии. Между тем на африканском континенте уже известно о гибели пяти инфицированных человек.

Кратковременные дожди, град и шквалы: прогноз погоды на 1 августа

В понедельник, 1 августа, на большей части территорий Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалами. Однако погода будет жаркой, до +31 градуса.

По данным синоптиков, в большинстве северных, Полтавской и Харьковской областях будет сухо. На остальной территории - кратковременные грозы, днем в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.