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Кратковременные дожди, град и шквалы: какой будет погода завтра

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Украина, Воскресенье 31 июля 2022 16:23
Кратковременные дожди, град и шквалы: какой будет погода завтра Фото: погода в Украине завтра будет жаркой и влажной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В понедельник, 1 августа, на большей части территорий Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалами. Однако погода будет жаркой, до +31 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, в большинстве северных, Полтавской и Харьковской областях будет сухо. На остальной территории - кратковременные грозы, днем в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

Ветер преимущественно восточный, скорость которого будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13 +18 градусов. Днем столбики термометра покажут в среднем +28 +31 градус. На западе жара спадет, а температура будет в пределах +21 +24 градусов.

В Киеве завтра будет сухая погода, возможна переменная облачность. Температура ночью прогнозируется в районе +16 +18 градусов, а днем +29 +31.

Кратковременные дожди, град и шквалы: какой будет погода завтра

Напомним, ранее синоптики обновили прогноз на последний летний месяц.

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