Аэропорт "Ужгород" может скоро заработать: почему это реально
Закарпатский областной совет выделил 26 млн гривен на работы в аэропорту в Ужгороде. Там надеются, что через 1-2 месяца из него запустят пассажирское сообщение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отраслевое издание "Крила".
Отметим, данный аэропорт является едва ли не единственным, который уцелел с начала российского вторжения в Украину.
"Эти 26 миллионов выделяются для того, чтобы у нас появился большой, уникальный и возможно последний, самый главный в государстве аэропорт", - отметил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко.
По его словам, на сегодня это единственный аэропорт, который может функционировать для пассажирских перевозок.
"Потому что взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Взлетающий борт попадает в небо Европейского союза, а не в небо Украины, которое сегодня закрыто. Поэтому я уверен, что через месяц-другой у нас полетят борта наших украинских авиакомпаний, базирующиеся сегодня в Европе, в направлении Вены, в направлении, если нужно, Праги, Мюнхена", - добавил он.
Чем уникален аэропорт "Ужгород"
По состоянию на февраля 2022 года завершалась реконструкция международного аэропорта "Ужгород". В частности, был выполнен капитальный ремонт покрытия мест стоянки самолетов и почти завершено восстановление рулежной дорожки аэродрома. Также почти была готова светосигнальная система аэродрома.
От других украинских аэропортов его отличает то, что он находится в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы расположен в нескольких сотнях метров от границы со Словакией. И для того, чтобы самолеты могли садиться по приборам, им нужно обязательно заходить в ее воздушное пространство.
В сентябре 2021 года самолеты из аэропорта "Ужгород" начали летать в соответствии с новым межправительственным соглашением со Словакией. Он обслуживал только внутренние направления.
Украина без авиасообщения с 24 февраля
Украина закрыла воздушное пространство 24 февраля 2022 года из-за нападения России. В первый день полномасштабного вторжения противник ударил по аэропортам и другой инфраструктуре, которая обеспечивает безопасность полетов.
В течение нескольких месяцев были нанесены ракетные удары практически по всем аэропортам Украины. Решение об открытии и закрытии неба принимает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения (Украэрорух).
Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью РБК-Украина говорил, что после войны стране понадобится национальный авиаперевозчик.
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