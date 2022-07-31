Атаковали "Искандерами": ВСУ раскрыли детали обстрела россиянами Одесской области

Россияне выпустили по Одесской области две ракеты типа "Искандер" из временно оккупированного Крыма.

Об этом заявили в ОК "ЮГ", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет .

Отмечается, что от разрыва ракет в воздухе по Одесскому району разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом.

Подчеркиваем, что это довольно опасная вещь, ведь имеет высокую температуру горения и может вызвать масштабные ожоги.

Сообщается, что несколько таких ловушек вызвали возгорание сухой травы. Спасательные службы ликвидируют пожары.

Людей просят в случае обнаружения подозрительных предметов, не пытаться их подобрать или приблизиться к ним. Следует проинформировать компетентные службы и отойти на безопасное расстояние.