Эвакуация обязательна. Зеленский призвал людей выезжать из Донецкой области
Украинское правительство обязало жителей Донецкой области эвакуироваться. Людей обеспечат полным сопровождением и помощью.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем обращении.
"Там (на Донбассе - ред.) сотни тысяч людей, десятки тысяч детей. Много кто отказывается уехать, но это действительно нужно сделать, это решение все равно придется принимать. Поверьте мне", - сказал он.
Президент подчеркнул, что чем больше жителей уедут из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Он призвал украинцев говорить с теми, кто находится в зоне боевых действий на Донбассе и убеждать их в необходимости выезда.
"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть. Все организуется, полное сопровождение, полная помощь. Нужно лишь решение от самих людей. Поезжайте, мы поможем. Мы не Россия, для нас каждая жизнь имеет значение, поэтому мы будем использовать любую возможность", - сказал Зеленский.
Напомним, правительство Украины вводит обязательную эвакуацию жителей Донецкой области перед началом отопительного сезона. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что из области должны выехать более 200 тысяч человек, среди которых 52 тысячи детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.