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Некоторые села в Херсонской области полностью уничтожены, - ОВА

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Херсонская область, Воскресенье 31 июля 2022 16:48
Некоторые села в Херсонской области полностью уничтожены, - ОВА Фото: из-за российской оккупации уничтожены села в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Из-за боевых действий в Херсонской области полностью уничтожены несколько сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонской областной военной администрации.

Сообщается, что в сотнях сел сложилась критическая ситуация - дороги, уничтожены дома, школы, заминированы поля и реки, пожары в лесах, ранены и убиты мирные люди.

"Без света и воды некоторые села уже 5 месяцев, пенсии и соцвыплаты в таких селах люди не получают с марта. Люди вынуждены бежать на подконтрольную Украине территорию или в соседние села. Поэтому есть такие общины, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение двух месяцев Херсонская область остается без связи украинских мобильных операторов. Работает проводной интернет, но трафик идет через Россию, поэтому большинство сервисов заблокированы и работают только с VPN.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне активно перебрасывают инженерную технику в Херсонскую область, чтобы навести переправы из-за разрушенных мостов.

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