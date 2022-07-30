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В Минреинтеграции назвали количество людей, которые должны эвакуироваться из Донецкой области

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Суббота 30 июля 2022 15:25
В Минреинтеграции назвали количество людей, которые должны эвакуироваться из Донецкой области Фото: Ирина Верещук, вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Из Донецкой области обязаны эвакуироваться около 200-220 тысяч людей. Среди них 52 тысячи детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в эфире телемарафона.

"Это обязанность каждого взрослого члена семьи (эвакуироваться, - ред.). Например, в Донецкой области 52 тысячи наших детей. Их надо эвакуировать, нельзя подвергать их опасности, оставляя в зимний период без тепла, без света", - заявил Верещук.

Как отметила Верещук, в целом речь идет об около 200-220 тысяч наших граждан. Правительство имеет план по их дальнейшему размещению и социальной защите.

"Мы имеем места размещения, мы понимаем, что будем делать с их социальной защитой, мы понимаем, что им нужно сделать справки ВПО, все выплаты должны быть выплачены, мы уже имеем этот план. Есть понимание, куда будут расселены эти люди, в каких регионах, где будут учиться их дети", - добавила Верещук.

Среди причин эвакуироваться:

  • в Донецкой области отсутствует газоснабжение. Все ремонтируемые газопроводы враг продолжает уничтожать;
  • нет должного электроснабжения.

"Тепла в зимний период в Донецкой области не будет", – отметила Верещук.

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